Πλεύρης: Αυστηρότερη εξέταση ασύλου για Ιρανούς – «Σε αυξημένη επιφυλακή η Ελλάδα»

Σε αυξημένη επιφυλακή θέτει η κυβέρνηση τη διαδικασία εξέτασης αιτημάτων ασύλου από Ιρανούς πολίτες, όπως ανακοίνωσε ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, με αφορμή τις εξελίξεις στο Ιράν.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ξεκαθάρισε ότι, προς το παρόν, «είναι νωρίς να μιλήσουμε για ροές», επισημαίνοντας ότι σημαντικές μεταναστευτικές πιέσεις παρατηρούνται κυρίως σε περιπτώσεις παρατεταμένων και παγιωμένων κρίσεων. Όπως σημείωσε, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει συνολικό πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ενδεχόμενο επιρροών μέσω Τουρκίας

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι το Ιράν συνορεύει με την Τουρκία, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις μεταναστευτικές διαδρομές. «Οι Ιρανοί προφανώς θα στραφούν προς την Τουρκία. Από εκεί, ενδέχεται να επιδιώξουν μετάβαση στην Ευρώπη», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το ζήτημα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, καθώς δεν είναι σαφές το βάθος και η διάρκεια των επιχειρήσεων στην περιοχή.

Όπως είπε, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επικοινωνία με την τουρκική πλευρά «σε επίπεδο μεταναστευτικού».

«Βαθμός παραπάνω επιφυλακής»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διαδικασία εξέτασης αιτημάτων ασύλου, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα κινηθεί με αυστηρότητα, καθώς –όπως σημείωσε– δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ορισμένοι αιτούντες να μην είναι διωκόμενοι αλλά να συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς.

«Δεν ξέρεις εάν έρχεται για οικονομικούς λόγους ή εάν είναι διωκόμενος. Μπορεί να πρόκειται και για άτομα που ανήκουν στο ίδιο το καθεστώς», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ήδη από το καλοκαίρι έχει ζητηθεί επανεξέταση υποθέσεων ασύλου, με περίπου 1.000 περιπτώσεις να βρίσκονται σε διαδικασία επανελέγχου.

Ο υπουργός τόνισε ότι για τους Ιρανούς αιτούντες άσυλο η χώρα «μπαίνει σε έναν βαθμό παραπάνω επιφυλακής» ως προς την αξιολόγηση, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος κάτι που να δημιουργεί άμεση ανησυχία, αλλά απαιτείται εντατικοποίηση της προσοχής και των ελέγχων.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι βασικός στόχος παραμένει η σωστή και τεκμηριωμένη διαχείριση των αιτήσεων, με γνώμονα τόσο την προστασία των πραγματικά διωκόμενων όσο και την ασφάλεια της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



