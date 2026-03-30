Πλεύρης: Ανησυχία για πιθανές νέες μεταναστευτικές πιέσεις λόγω μετακινήσεων πληθυσμών σε Λίβανο και Ιράν

Την ανησυχία της κυβέρνησης για το ενδεχόμενο νέων μεταναστευτικών πιέσεων, εφόσον συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή, εξέφρασε τη Δευτέρα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει καταγραφεί επιβάρυνση στο μεταναστευτικό εξαιτίας του πολέμου, ξεκαθάρισε όμως πως υπάρχουν πληροφορίες που προκαλούν προβληματισμό. Όπως είπε, έχει καταγραφεί κινητικότητα περίπου ενός εκατομμυρίου ανθρώπων εντός του Ιράν και του Λιβάνου, με μετακινήσεις προς διαφορετικές πόλεις, στοιχείο που, όπως σημείωσε, παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή.

Εξηγώντας το σκεπτικό της ανησυχίας, υπογράμμισε ότι όταν αρχίζουν να καταγράφονται τέτοιες μετακινήσεις πληθυσμών, ενισχύεται ο φόβος πως, αν οι συγκρούσεις παραταθούν, μπορεί να ακολουθήσουν ευρύτερες μετατοπίσεις ανθρώπων προς άλλες χώρες.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη Λιβύη, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι οι ροές παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, την ώρα που συνολικά οι μεταναστευτικές ροές εμφανίζονται μειωμένες κατά 46%. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η εικόνα στη Λιβύη εξακολουθεί να δημιουργεί επιφυλάξεις, καθώς -όπως είπε- υπάρχουν περίπου 500.000 εκτοπισμένοι τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική πλευρά της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο μετανάστευσης, λέγοντας ότι η Ελλάδα είχε πετύχει, σε συνεννόηση με τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο, να διαγραφούν χιλιάδες υποθέσεις επιστροφής μεταναστών στη χώρα βάσει του Δουβλίνου 2. Όπως είπε όμως, μετά την υπογραφή του συμφώνου στις 12 Ιουνίου, έχει επανενεργοποιηθεί η διαδικασία αυτή.

Κατά τον ίδιο, το νέο σύμφωνο αφορά συνθήκες που θεωρούνται κανονικές, διευκρινίζοντας ότι ως κατάσταση κανονικότητας έχουν οριστεί οι ροές έως 150.000 ατόμων.

Κλείνοντας, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι στόχος της πολιτικής που προβλέπει κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες είναι να μη μένουν στην Ελλάδα οι παράνομοι μετανάστες.

