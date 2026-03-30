Πλεύρης: Ανησυχία για πιθανές νέες μεταναστευτικές πιέσεις λόγω μετακινήσεων πληθυσμών σε Λίβανο και Ιράν

Τον κίνδυνο νέας πίεσης στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή, ανέδειξε ο Θάνος Πλεύρης. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μίλησε για μεγάλη κινητικότητα πληθυσμών σε Λίβανο και Ιράν, ενώ αναφέρθηκε και στη Λιβύη, στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο και στα κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες.

 

30 Μαρ. 2026 11:36
Pelop News

Την ανησυχία της κυβέρνησης για το ενδεχόμενο νέων μεταναστευτικών πιέσεων, εφόσον συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή, εξέφρασε τη Δευτέρα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει καταγραφεί επιβάρυνση στο μεταναστευτικό εξαιτίας του πολέμου, ξεκαθάρισε όμως πως υπάρχουν πληροφορίες που προκαλούν προβληματισμό. Όπως είπε, έχει καταγραφεί κινητικότητα περίπου ενός εκατομμυρίου ανθρώπων εντός του Ιράν και του Λιβάνου, με μετακινήσεις προς διαφορετικές πόλεις, στοιχείο που, όπως σημείωσε, παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή.

Εξηγώντας το σκεπτικό της ανησυχίας, υπογράμμισε ότι όταν αρχίζουν να καταγράφονται τέτοιες μετακινήσεις πληθυσμών, ενισχύεται ο φόβος πως, αν οι συγκρούσεις παραταθούν, μπορεί να ακολουθήσουν ευρύτερες μετατοπίσεις ανθρώπων προς άλλες χώρες.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη Λιβύη, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι οι ροές παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, την ώρα που συνολικά οι μεταναστευτικές ροές εμφανίζονται μειωμένες κατά 46%. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η εικόνα στη Λιβύη εξακολουθεί να δημιουργεί επιφυλάξεις, καθώς -όπως είπε- υπάρχουν περίπου 500.000 εκτοπισμένοι τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική πλευρά της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο μετανάστευσης, λέγοντας ότι η Ελλάδα είχε πετύχει, σε συνεννόηση με τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο, να διαγραφούν χιλιάδες υποθέσεις επιστροφής μεταναστών στη χώρα βάσει του Δουβλίνου 2. Όπως είπε όμως, μετά την υπογραφή του συμφώνου στις 12 Ιουνίου, έχει επανενεργοποιηθεί η διαδικασία αυτή.

Κατά τον ίδιο, το νέο σύμφωνο αφορά συνθήκες που θεωρούνται κανονικές, διευκρινίζοντας ότι ως κατάσταση κανονικότητας έχουν οριστεί οι ροές έως 150.000 ατόμων.

Κλείνοντας, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι στόχος της πολιτικής που προβλέπει κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες είναι να μη μένουν στην Ελλάδα οι παράνομοι μετανάστες.

13:31 Παρεμβάσεις του Δήμου Πατρέων σε Άγιο Διονύσιο, πλατεία Δροσοπούλου και οδό Αθηνών ΦΩΤΟ
13:25 Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο ελληνικό άλμα στο Διάστημα: Οι νανοδορυφόροι ERMIS έτοιμοι για εκτόξευση με SpaceX
13:22 Φλώρος: Ενοχή ζήτησε ο εισαγγελέας για την επίθεση στον Γραμμένο μέσα στη Βουλή
13:19 Πάτρα: Στο πλευρό του εφέδρου αξιωματικού Τζούδα Παναγιώτη η Δημοτική Αρχή μετά την ποινή και την αποπομπή
13:16 Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της 77χρονης μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της
13:11 Πάτρα: Ο Καραγκιόζης ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πιο τρελό φινάλε στο Θέατρο Act
13:04 Ισραήλ: Σφυροκόπημα στην Τεχεράνη με 40 χτυπήματα σε οπλικά εργοστάσια – Επιβεβαίωσε το Ιράν τον θάνατο του Τανγκσιρί
13:02 Patras Half Marathon: Σηκώθηκε από το αμαξίδιο και περπάτησε 350 μέτρα, η ιστορία που συγκλόνισε τον
13:01 Αγρίνιο: Παραδόθηκε ο δράστης της ληστείας σε πρατήριο καυσίμων και επέστρεψε τα χρήματα
13:00 Δυτική Αχαΐα: «Στο σφυρί» πάλι τα 100 στρ. παραθαλάσσιου φιλέτου του «Ελληνα Εσκομπάρ»
12:56 Πάτρα: Νέα εικόνα στην οδό Σολωμού με δενδροφύτευση και ανακατασκευή πεζοδρομίων ΦΩΤΟ
12:51 Από την Ακράτα συνεχίζει τις επαφές στην Αχαΐα ο Κατσανιώτης με αιχμή τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα
12:47 Η κακοκαιρία ERMINIO χτυπά με κόκκινο συναγερμό: Ποιες περιοχές μπαίνουν στο πιο επικίνδυνο 48ωρο
12:45 Ζωγράφου: «Πέθαναν μόνες τους, φοβήθηκα για το σπίτι» λέει ο γιος – Σύλληψη για διπλή ανθρωποκτονία ζήτησε ο εισαγγελέας
12:36 ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή στη δίκη του «Φραπέ» για απείθεια – Νέα ημερομηνία η 29η Οκτωβρίου
12:29 Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης με τον Τραμπ: Απορρίπτει το τελεσίγραφο και ανοίγει δίαυλο μέσω μεσολαβητών
12:25 Στον αέρα η τελετή για το Άγιο Φως: Την Τετάρτη αποφασίζει το Ισραήλ, σε ετοιμότητα η Αθήνα
12:20 Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Βασίλης Γκούμας, ο «Αυτοκράτορας» των παρκέ
12:16 Τσιάρας από τις Βρυξέλλες: Στήριξη σε αγρότες και αλιείς με φόντο το κόστος παραγωγής και τις νέες συμφωνίες
12:09 Ισπανία: Μπλόκο σε πτήσεις για την επιχείρηση κατά του Ιράν – Κλείνει τον εναέριο χώρο της
