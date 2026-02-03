Πλεύρης: Απέλαση και ανάκληση άδειας διαμονής για όσους λειτουργούν παράνομους λατρευτικούς χώρους

Μηδενική ανοχή στη λειτουργία παράνομων λατρευτικών χώρων προανήγγειλε η κυβέρνηση, με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου να ξεκαθαρίζει ότι οι κυρώσεις θα περιλαμβάνουν ακόμη και απέλαση.

Πλεύρης: Απέλαση και ανάκληση άδειας διαμονής για όσους λειτουργούν παράνομους λατρευτικούς χώρους
03 Φεβ. 2026 14:43
Αυστηρό μήνυμα προς όσους λειτουργούν αδήλωτους θρησκευτικούς χώρους έστειλε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο ενσωμάτωσης ευρωπαϊκής οδηγίας για το μεταναστευτικό.

Ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι η λειτουργία παράνομων λατρευτικών χώρων θα αντιμετωπίζεται με ανάκληση της άδειας διαμονής και απέλαση όσων εμπλέκονται, υπογραμμίζοντας ότι ο νόμος θα εφαρμόζεται χωρίς καμία εξαίρεση.

«Η εφαρμογή του νόμου θα είναι απαρέγκλιτη. Όσοι λειτουργούν παράνομα τέτοιους χώρους θα βλέπουν τις άδειες διαμονής τους να ανακαλούνται», δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής γραμμής.

Στο ίδιο πλαίσιο, ενημέρωσε την επιτροπή ότι έχει ήδη εκδοθεί πράξη απέλασης υπηκόου Μπαγκλαντές, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε παράνομο θρησκευτικό χώρο στον Άγιο Νικόλαο στα Πατήσια, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.

«Αυτό που έγινε στον Άγιο Νικόλαο θα γίνει παντού. Σε όλα τα παράνομα τζαμιά», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία θα προχωρά η σφράγιση των παράνομων χώρων, ενώ παράλληλα θα κινούνται οι διαδικασίες απέλασης για όσους τους λειτουργούν.

Η τοποθέτηση του υπουργού εντάσσεται στο πλαίσιο της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής και της ενίσχυσης των ελέγχων, με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε παραβίαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

