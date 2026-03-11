Πλεύρης από τη Βουλή: Εξετάζεται ρύθμιση για την πλήρη κάλυψη του προσώπου – Τι είπε για μπούργκα, άσυλο και μετανάστευση

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης για την απαγόρευση της πλήρους κάλυψης του προσώπου αφήνει η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Όπως σημείωσε, βρίσκεται σε εξέλιξη εξέταση του πλαισίου, με μελέτη και των αντίστοιχων νομοθεσιών άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Στο στάδιο της διερεύνησης βρίσκεται ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση της πλήρους κάλυψης του προσώπου, σύμφωνα με όσα δήλωσε στη Βουλή ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Ελληνική Λύση Στέλιος Φωτόπουλος.

Η ερώτηση αφορούσε το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης μέτρων για την απαγόρευση της πλήρους κάλυψης του προσώπου, με στόχο –όπως αναφέρθηκε– την προστασία της κοινωνικής συμβίωσης και της δημοκρατικής τάξης.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι η κυβέρνηση μελετά ήδη το ζήτημα, εξετάζοντας παράλληλα το ρυθμιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες.

«Είμαστε στο στάδιο της εξέτασης, ενώ μελετούμε και το ρυθμιστικό πλαίσιο άλλων χωρών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη έχει ήδη εξετάσει το σκέλος που αφορά τις δομές ανηλίκων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τα περιστατικά στις δομές είναι περιορισμένα, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις γυναίκες υποχρεώνονται να αποδέχονται συγκεκριμένες πρακτικές λόγω πιέσεων από άνδρες της ίδιας εθνοτικής ή θρησκευτικής κοινότητας.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αναγνωρίσει ότι τα κράτη έχουν διακριτική ευχέρεια, στο πλαίσιο της προστασίας της ισότητας των φύλων, να εξετάζουν τέτοιες ρυθμίσεις.

Όπως ανέφερε, σε διάφορες χώρες έχουν υιοθετηθεί διαφορετικές προσεγγίσεις:

  • σε ορισμένες περιπτώσεις η απαγόρευση αφορά ανηλίκους,
  • σε άλλες εφαρμόζεται σε συγκεκριμένους χώρους, όπως μέσα μαζικής μεταφοράς ή δημόσιες υπηρεσίες,
  • ενώ σε άλλες περιπτώσεις η απαγόρευση είναι πιο διευρυμένη.

«Βρισκόμαστε στο στάδιο της συνολικής εξέτασης αυτού του πλαισίου και το επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε να κάνουμε σαφή τοποθέτηση», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της Ελληνική Λύση Στέλιος Φωτόπουλος υποστήριξε ότι μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία θα έπρεπε να έχει ήδη προχωρήσει.

Όπως ανέφερε, δεν θα πρέπει να επιτραπεί –κατά την άποψή του– η συνέχιση πρακτικών που, όπως είπε, συνδέονται με καταπίεση των γυναικών από θεοκρατικά καθεστώτα.

Στην τοποθέτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής, μιλώντας για «εργαλειοποίηση» των μεταναστευτικών ροών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, από τις 48.000 αφίξεις μεταναστών την προηγούμενη χρονιά, περίπου 14.000 προέρχονταν από το Αφγανιστάν, ενώ το 80% έως 85% ήταν άνδρες που ταξίδευαν μόνοι.

Αντίστοιχη εικόνα, όπως είπε, παρατηρείται και στις αφίξεις από το Σουδάν.

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι τα στοιχεία αυτά ενισχύουν τη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυστηρότερη αξιολόγηση των αιτήσεων ασύλου, επισημαίνοντας ότι πλέον εξετάζεται η πιθανότητα να λαμβάνονται υπόψη και παράγοντες όπως η ηλικία και το φύλο.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην πρόταση για δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι την πρωτοβουλία αυτή στηρίζουν, μεταξύ άλλων, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία και η Αυστρία.

Ο υπουργός άσκησε παράλληλα κριτική σε κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι δεν στηρίζουν τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, θέτοντας μάλιστα το ερώτημα αν το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει τη σχετική πρόταση ή θα ευθυγραμμιστεί με τα κόμματα της Αριστεράς.

