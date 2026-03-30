Πλεύρης – Δούκας on air για τα χρέη του Ελαιώνα: «Σας ψάχνω 40 μέρες» – «Μήπως παίρνει άλλον;»

Σε νέο γύρο αντιπαράθεσης μπήκαν ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με αφορμή την οικονομική διαφορά που παραμένει ανοιχτή ανάμεσα στο υπουργείο και τον Δήμο Αθηναίων για υποχρεώσεις που συνδέονται με τη δομή του Ελαιώνα.

Η σύγκρουση πήρε δημόσια διάσταση μέσα από δύο διαδοχικές συνεντεύξεις στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό, με τον Θάνο Πλεύρη να υποστηρίζει ότι εδώ και περίπου ενάμιση μήνα επιχειρεί να επικοινωνήσει με τον δήμαρχο Αθηναίων χωρίς αποτέλεσμα.

Όπως ανέφερε, το υπουργείο επιδιώκει να κλείσει μια οικονομική εκκρεμότητα που αφορά έξοδα τα οποία είχε αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων όσο λειτουργούσε ο Ελαιώνας και τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχουν ακόμη αποδοθεί από το υπουργείο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπάρχει και το αντίστροφο σκέλος, δηλαδή ποσά που είχε λάβει ο δήμος και τα οποία, κατά την εκδοχή του υπουργείου, δεν έχουν αξιοποιηθεί, κάτι που –όπως είπε– πρέπει να διευθετηθεί.

Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι η επιδίωξή του δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα, αλλά είναι θεσμική και σχετίζεται με την ανάγκη να λυθεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Όπως είπε, μπορεί να υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει συνεννόηση όταν πρόκειται για ζητήματα που απαιτούν λύση. Στο ίδιο πλαίσιο σημείωσε με έμφαση ότι δεν επιδιώκει επικοινωνία «για να πιούμε τσάι ή καφέ», αλλά για να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα.

Απαντώντας αργότερα, ο Χάρης Δούκας ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, συνδέοντας την τοποθέτηση του υπουργού με τον εκνευρισμό που, όπως είπε, προκάλεσε το πρόσφατο «όχι». Παράλληλα, επιχείρησε να δώσει και πολιτική διάσταση στην κόντρα, λέγοντας ότι ο Θάνος Πλεύρης παραδοσιακά επιλέγει τον διχασμό και αντιπαραβάλλοντας μια διαφορετική αντίληψη για τις ανοιχτές κοινωνίες, τον διάλογο και τη συνύπαρξη.

Ο δήμαρχος Αθηναίων υποστήριξε ακόμη ότι το θέμα των συγκεκριμένων χρημάτων έχει τεθεί εδώ και καιρό, ήδη από τον προηγούμενο υπουργό, και πως ο δήμος τα διεκδικεί μέσα από υπηρεσιακή διαδικασία. Αμφισβήτησε, μάλιστα, ευθέως τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρξε δυνατότητα επικοινωνίας, λέγοντας πως το τηλέφωνό του είναι ανοιχτό και διερωτώμενος σκωπτικά μήπως ο υπουργός αναζητούσε κάποιον άλλον.

Παρά την ένταση, ο Χάρης Δούκας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επικοινωνίας, λέγοντας ότι, αν χρειαστεί, θα πάρει ο ίδιος τον Θάνο Πλεύρη, εκφράζοντας πάντως την προσδοκία η όποια συζήτηση γίνει να περιοριστεί αποκλειστικά στο ζήτημα των χρημάτων που, όπως λέει, οφείλονται στον Δήμο Αθηναίων.

Έτσι, μια οικονομική εκκρεμότητα που εκκρεμεί εδώ και καιρό μετατράπηκε σε ανοιχτή πολιτική κόντρα, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν βέλη δημοσίως και τη μεταξύ τους σχέση να περνά πλέον και μέσα από το μικροσκόπιο της καθημερινής πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



