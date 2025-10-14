Πλεύρης: Επανεξέταση ασύλου για Σύρους

Την ενίσχυση των κοινών διαδικασιών επιστροφών προσφύγων και μεταναστών ζήτησε ο υπουργός Υγείας και Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, κατά τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την επιστροφή πολιτών της Συρίας, μέσω της FRONTEX και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), σε συνδυασμό με τον νέο Κανονισμό Επιστροφών.

Ο κ. Πλεύρης επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει ποινικοποιήσει την παράνομη διαμονή (2–5 έτη φυλάκισης) και καταγράφει ήδη θετικά αποτελέσματα στις επιστροφές. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι προχωρά στην επανεξέταση των αιτήσεων ασύλου Σύρων, καθώς οι συνθήκες στη χώρα τους έχουν αλλάξει ουσιωδώς. Όπως ανέφερε, οι μουσουλμάνοι πλέον δεν διατρέχουν σημαντικούς κινδύνους, ενώ οι πληθυσμοί που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κινδύνους είναι κυρίως οι χριστιανοί.

Αναφορικά με τη τρίμηνη αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου για παράνομους μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική, το μέτρο που λήγει σήμερα απέδωσε αποτελέσματα, μειώνοντας σημαντικά τις εισόδους τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο σε σχέση με τις αρχές Ιουλίου.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα στηρίζει τη διαμόρφωση κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις επιστροφές και την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων μεταξύ των κρατών-μελών. Στο περιθώριο του Συμβουλίου είχε διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από Σουηδία, Βουλγαρία και Ολλανδία για ανταλλαγή απόψεων πάνω στη μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε.

