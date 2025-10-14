Πλεύρης: Επανεξέταση ασύλου για Σύρους

Η Ελλάδα προωθεί επιστροφές μέσω FRONTEX και ΔΟΜ και τονίζει την προτεραιότητα της ασφάλειας και της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων επιστροφής στην Ε.Ε.

Πλεύρης: Επανεξέταση ασύλου για Σύρους
14 Οκτ. 2025 23:43
Pelop News

Την ενίσχυση των κοινών διαδικασιών επιστροφών προσφύγων και μεταναστών ζήτησε ο υπουργός Υγείας και Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, κατά τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την επιστροφή πολιτών της Συρίας, μέσω της FRONTEX και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), σε συνδυασμό με τον νέο Κανονισμό Επιστροφών.

Ο κ. Πλεύρης επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει ποινικοποιήσει την παράνομη διαμονή (2–5 έτη φυλάκισης) και καταγράφει ήδη θετικά αποτελέσματα στις επιστροφές. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι προχωρά στην επανεξέταση των αιτήσεων ασύλου Σύρων, καθώς οι συνθήκες στη χώρα τους έχουν αλλάξει ουσιωδώς. Όπως ανέφερε, οι μουσουλμάνοι πλέον δεν διατρέχουν σημαντικούς κινδύνους, ενώ οι πληθυσμοί που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κινδύνους είναι κυρίως οι χριστιανοί.

Αναφορικά με τη τρίμηνη αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου για παράνομους μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική, το μέτρο που λήγει σήμερα απέδωσε αποτελέσματα, μειώνοντας σημαντικά τις εισόδους τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο σε σχέση με τις αρχές Ιουλίου.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα στηρίζει τη διαμόρφωση κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις επιστροφές και την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων μεταξύ των κρατών-μελών. Στο περιθώριο του Συμβουλίου είχε διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από Σουηδία, Βουλγαρία και Ολλανδία για ανταλλαγή απόψεων πάνω στη μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:43 Πλεύρης: Επανεξέταση ασύλου για Σύρους
23:27 Γαλλία: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών
23:15 Δήμας: Μεταρρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό και τη θεσμική αναβάθμιση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
23:03 Καιρός: Χειμωνιάζει τις επόμενες ημέρες, τι προβλέπει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος
22:53 Στις ΗΠΑ ο Νίκος Δένδιας
22:46 Φοινικούντα: Αναζητείται ο ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού στο κάμπινγκ
22:37 Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκαν οι πρώτοι 4 νεκροί όμηροι από τη Χαμάς
22:29 Δυσαρέσκεια Τραμπ για τη φωτογραφία του στο εξώφυλλο του Time
22:21 Γρεβενά: Αγριογούρουνο επιτέθηκε σε κυνηγό στη Δεσκάτη
22:10 Instagram: Νέο σύστημα γονικής συναίνεσης για εφήβους
22:03 Ινδία: Τουλάχιστον 19 νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο στο Ρατζαστάν
21:48 Παρουσιάζεται η «Διπλή Ζωή» του Κώστα Λογαρά
21:40 Η ελευθερία της δημοσιογραφίας δεν διαπραγματεύεται
21:33 Πάτρα Ενωμένη: Στήριξη στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
21:27 Δήμος Αιγιαλείας: Απολογισμός αντιπυρικής περιόδου και δράσεις Πολιτικής Προστασίας
21:18 Ο Ζελένσκι αφαίρεσε την ουκρανική υπηκοότητα από τον δήμαρχο της Οδησσού
21:09 Κεραμέως: Πάνω από 60 τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για τη «Δίκαιη Εργασία»
21:00 Κρίσιμες ώρες για την Elite: Πιθανό τέλος μιας ακόμα ιστορικής βιομηχανίας
20:50 Η «Νέα Πάτρα» για την πρωτοφανή επίθεση κατά του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου: Ζητά την παρέμβαση της δικαιοσύνης
20:42 Πάτρα: Αναζητείται από την Αστυνομία ο Δ. Αγγελόπουλος για την επίθεση στον δημοσιογράφο Π. Ρηγόπουλο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ