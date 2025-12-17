Πλεύρης: Επιστροφές μεταναστών και πρώτη πτήση προς Δαμασκό μετά από 14 χρόνια – «Οι απελάσεις είναι προτεραιότητα»

Σειρά επιστροφών μεταναστών σε χώρες καταγωγής τους δρομολογεί το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με τον αρμόδιο υπουργό να κάνει λόγο για εντατικοποίηση των διαδικασιών και σαφή πολιτική κατεύθυνση.

Πλεύρης: Επιστροφές μεταναστών και πρώτη πτήση προς Δαμασκό μετά από 14 χρόνια – «Οι απελάσεις είναι προτεραιότητα»
17 Δεκ. 2025 14:35
Pelop News

Την επιστροφή 80 ατόμων σε χώρες καταγωγής τους, μεταξύ των οποίων η Συρία, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Ινδονησία, ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μέσω ανάρτησής του.

Όπως γνωστοποίησε, στο πλαίσιο των οργανωμένων επιστροφών πραγματοποιήθηκε, με τη συνδρομή του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), η πρώτη πτήση επιστροφής προς τη Δαμασκό έπειτα από 14 χρόνια, γεγονός που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντικό σε επιχειρησιακό και συμβολικό επίπεδο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, τις επόμενες ημέρες έχουν προγραμματιστεί ακόμη 550 αποχωρήσεις, στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζει το υπουργείο για την ενίσχυση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.

«Οι απελάσεις είναι προτεραιότητά μας», υπογραμμίζει ο κ. Πλεύρης, τονίζοντας ότι το υπουργείο συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις διαδικασίες, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και τις αρμόδιες αρχές, στοχεύοντας στην αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:30 Ο ΝΟΠ διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο πάρτι και καλεί τους φίλους του
16:23 Θεσσαλονίκη: Η «νύμφη» του Θερμαϊκού
16:16 Πώς θα γίνει η πληρωμή αγροτεμαχίων έως 20 στρέμματα παρά τα ζητήματα ΚΑΕΚ – Διευκρινιστική εγκύκλιος
16:08 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στο προσκήνιο Πάτρα και Δυτική Ελλάδα – Στα μπλόκα παραμένουν οι παραγωγοί, με νέες αποφάσεις εντός 24ώρου
16:00 Ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και η επαφή του με τη Δυτική Αχαΐα: Κλαίνε ακόμα 18 συγχωριανοί του
15:53 Ιταλία: Δείτε ποια διάσημα αξιοθέατα θα είναι πλέον με πληρωμή
15:45 Μελόνι: «Η Ιταλία δεν θα συμμετάσχει καμία ειρηνευτική δύναμη για την Ουκρανία»
15:38 Κρήτη: Συνελήφθη ο 54χρονος ερευνητής που ζήτησε €5.000 από την οικογένεια του αγνοούμενου για να τον βρει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας»
15:38 Επίδομα θέρμανσης: Δείτε πότε θα καταβληθεί η 1η δόση
15:33 Warner Bros Discovery: Απέρριψε την προσφορά εξαγοράς της Paramount Skydance ύψους 108,4 δισ. δολαρίων
15:25 Σταθερές και με θετικό πρόσημo οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ
15:19 Αττική Οδός: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στο ύψος της Κάντζας, ρεύμα προς αεροδρόμιο
15:18 Νέα άφιξη ξενοδοχείου στην Πάτρα;
15:11 Αλεξανδρούπολη: Τετράχρονο παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Συνελήφθησαν οι γονείς
15:09 Νωρίτερα η μάχη του ΝΟΠ με τη Βουλιαγμένη
15:01 Αλεξανδρούπολη: Χωρίς τις αισθήσεις του 4χρονος – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εμφανώς υποσιτισμένος
14:53 Πώς δρούσε ο «Έλληνας Εσκομπάρ»: Πέταγαν τα ναρκωτικά στη θάλασσα και τα μάζευαν με δύτες
14:46 10 ευρωπαϊκοί προορισμοί όπου τα Χριστούγεννα ζωντανεύουν σαν παραμύθι
14:46 Άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου με 225 ψήφους – Στο επίκεντρο η μήνυση δημοσιογράφου και τα ερωτήματα για ΜΚΟ
14:35 Πλεύρης: Επιστροφές μεταναστών και πρώτη πτήση προς Δαμασκό μετά από 14 χρόνια – «Οι απελάσεις είναι προτεραιότητα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ