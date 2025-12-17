Πλεύρης: Επιστροφές μεταναστών και πρώτη πτήση προς Δαμασκό μετά από 14 χρόνια – «Οι απελάσεις είναι προτεραιότητα»

Την επιστροφή 80 ατόμων σε χώρες καταγωγής τους, μεταξύ των οποίων η Συρία, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Ινδονησία, ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μέσω ανάρτησής του.

Όπως γνωστοποίησε, στο πλαίσιο των οργανωμένων επιστροφών πραγματοποιήθηκε, με τη συνδρομή του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), η πρώτη πτήση επιστροφής προς τη Δαμασκό έπειτα από 14 χρόνια, γεγονός που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντικό σε επιχειρησιακό και συμβολικό επίπεδο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, τις επόμενες ημέρες έχουν προγραμματιστεί ακόμη 550 αποχωρήσεις, στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζει το υπουργείο για την ενίσχυση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.

«Οι απελάσεις είναι προτεραιότητά μας», υπογραμμίζει ο κ. Πλεύρης, τονίζοντας ότι το υπουργείο συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις διαδικασίες, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και τις αρμόδιες αρχές, στοχεύοντας στην αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος.

