Πλεύρης για αίτηση ασύλου Γιαϊλαλί: Αναφορές σε πιθανά εγκλήματα πολέμου πίσω από την απόρριψη

Στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η απόρριψη σε πρώτο βαθμό της αίτησης ασύλου του Γιάννη-Βασίλη Γιαϊλαλί. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επικαλείται στοιχεία από τις αφηγήσεις του ίδιου, ενώ αντιδράσεις εκφράζονται από ποντιακές οργανώσεις και πολιτικά κόμματα.

18 Φεβ. 2026 12:20
Pelop News

Έντονη συζήτηση προκαλεί η υπόθεση της αίτησης ασύλου του τουρκικής υπηκοότητας και ποντιακής καταγωγής Γιάννη-Βασίλη Γιαϊλαλί, μετά την απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας να απορρίψει τον φάκελό του σε πρώτο βαθμό. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ανέφερε ότι η απόφαση βασίστηκε σε στοιχεία που —όπως είπε— προκύπτουν από τις αφηγήσεις του ίδιου του αιτούντα και σχετίζονται με ενδεχόμενες πράξεις που παραπέμπουν σε εγκλήματα πολέμου.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η σχετική έκθεση της υπηρεσίας ασύλου είναι εκτενής και εξετάζει το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της λεγόμενης «ρήτρας αποκλεισμού» από διεθνή προστασία, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση της Γενεύης, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις συμμετοχής σε εγκλήματα πολέμου ή κατά της ανθρωπότητας.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι οι αναφορές αφορούν περίοδο κατά την οποία ο αιτών φέρεται να υπηρετούσε στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, ακόμη και σε μονάδες κομάντο, με περιγραφές ενεργειών που φέρονται να διαδραματίστηκαν σε κουρδικά χωριά. Όπως υποστήριξε, η αξιολόγηση βασίστηκε αποκλειστικά σε στοιχεία που προέκυψαν από τις προσωπικές του αφηγήσεις κατά τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, κυρίως από ποντιακές ενώσεις, ενώ σχετική κοινοβουλευτική παρέμβαση έκανε και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, ο οποίος υποστήριξε ότι η απόρριψη του αιτήματος θίγει ζητήματα ιστορικής μνήμης. Από την πλευρά του, ο υπουργός διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή ή πληροφορία από τουρκικές αρχές, επιμένοντας ότι τα στοιχεία προέρχονται αποκλειστικά από την ίδια τη διαδικασία ασύλου.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις συμμετοχής σε πράξεις όπως εκτοπισμοί πληθυσμών, καταστροφές οικισμών ή κακομεταχείριση κρατουμένων, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να εξετάζει ενδελεχώς τα δεδομένα πριν αποφασίσει για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας.

Η υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί σε δεύτερο βαθμό, καθώς ο αιτών έχει τη δυνατότητα προσφυγής, με τον υπουργό να εκφράζει την προσδοκία ότι θα δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις για τα ζητήματα που έχουν τεθεί.

