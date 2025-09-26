Πλεύρης για δολοφονία Μπακογιάννη: «Δειλός δολοφόνος ο Κουφοντίνας – Η θέση του είναι στη φυλακή»

Δήλωση του Θάνου Πλεύρη με αφορμή την θλιβερή επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη.

26 Σεπ. 2025 11:17
Pelop News

Στην επέτειο των 36 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, χαρακτήρισε τον Δημήτρη Κουφοντίνα «δειλό δολοφόνο», κατά τη διάρκεια παρέμβασής του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι ο Κουφοντίνας απέδειξε δειλία όταν, κατά τη διάρκεια απεργίας πείνας για να εκβιάσει την πολιτεία, διέκοψε την απεργία μόλις είδε ότι δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματά του. «Η θέση του είναι εκεί όπου αρμόζει σε όσους στερούν συζύγους από συντρόφους και πατέρες από τα παιδιά τους», σημείωσε ο υπουργός, καλώντας να σταματήσει η οποιαδήποτε επιείκεια απέναντί του.

Η τοποθέτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία φώναξε στην αίθουσα, χωρίς να είναι δυνατό να καταγραφεί ακριβώς τι είπε. Ο κ. Πλεύρης απάντησε με σαφήνεια ότι «δεν πρόκειται για πολιτικό κρατούμενο, αλλά για δολοφόνο, και η θέση του είναι εκεί που πρέπει».
