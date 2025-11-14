Πλεύρης: Υπέρ της οπλοκατοχής στο σπίτι για αυτοάμυνα με αυστηρούς όρους

Υπέρ της περιορισμένης οπλοκατοχής αποκλειστικά για αυτοπροστασία εντός της οικίας, με πολύ αυστηρούς κανόνες, τάχθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σε δηλώσεις του στο Mega σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025. «Δεν είμαι οπαδός των πολλών όπλων», ξεκαθάρισε, υπογραμμίζοντας ότι η χρήση όπλων εκτός σπιτιού ή από ανεκπαίδευτα άτομα είναι επικίνδυνη και μη αποδεκτή.

Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι το δικαίωμα της αυτοάμυνας είναι αδιαπραγμάτευτο όταν κάποιος εισβάλλει στην οικία, ανεξαρτήτως αν ο εισβολέας είναι οπλισμένος. «Όταν μπαίνει κάποιος στο σπίτι σου, είτε με όπλο είτε χωρίς, δεν μπορεί μετά να πηγαίνεις στα δικαστήρια», δήλωσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η νομοθεσία πρέπει να προστατεύει απόλυτα αυτό το δικαίωμα. Ωστόσο, επεσήμανε ότι η χορήγηση όπλων πρέπει να γίνεται με αυστηρούς περιορισμούς, καθώς η κατοχή τους συνεπάγεται μεγάλη ευθύνη και, αν γίνει κατάχρηση, μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ή απώλειες ζωών.

Αναφέρθηκε επίσης στην ύπαρξη κυνηγετικών όπλων στην επαρχία, σημειώνοντας ότι η χρήση όπλων από μη εκπαιδευμένους πολίτες εγκυμονεί κινδύνους. Σχολιάζοντας τις απόψεις του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ. Πλεύρης συμφώνησε ότι η δυνατότητα αυτοάμυνας εντός της οικίας είναι κοινώς αποδεκτή, αλλά η οπλοκατοχή πρέπει να περιορίζεται σε αυτό το πλαίσιο και να μην επεκτείνεται σε δημόσιους χώρους.





