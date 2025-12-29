Πλεύρης κατά Ράμμου για τη Banda Entopica: «Υποκρισία της Αριστεράς – δεν γίνεται και τα δύο»

Νέα παρέμβαση στη συζήτηση που έχει πυροδοτήσει το ζήτημα της συναυλίας της Banda Entopica στη Φλώρινα έκανε ο Θάνος Πλεύρης, εξαπολύοντας αιχμές κατά της Αριστεράς και του Χρήστος Ράμμος.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κ. Πλεύρης μιλά για «υποκρισία της Αριστεράς», υποστηρίζοντας ότι όσοι επικαλέστηκαν τη θέση του κ. Ράμμου περί ελευθερίας έκφρασης, είναι οι ίδιοι που σήμερα τον επικρίνουν επειδή εξέφρασε δημόσια τη δική του άποψη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, όσοι χειροκρότησαν τη δήλωση Ράμμου ότι «σε μια σύγχρονη δημοκρατία θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε και θα λέμε ό,τι πιστεύουμε», είναι εκείνοι που –κατά τον ίδιο– τον εγκαλούν επειδή εξέφρασε διαφορετική άποψη «που δεν τους άρεσε». «Διαλέξτε, δεν γίνονται και τα δύο», σημειώνει με έμφαση.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή ο κ. Πλεύρης είχε ήδη τοποθετηθεί για το ίδιο θέμα, σχολιάζοντας εμμέσως τη διακοπή της συναυλίας και ασκώντας σφοδρή κριτική στον Χρήστο Ράμμο. Στην προηγούμενη ανάρτησή του, ο βουλευτής έκανε αναφορά στο Σύνταγμα, τις διεθνείς συνθήκες και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αντιπαραβάλλοντας, ωστόσο, το ιστορικό κόστος της εθνικής απελευθέρωσης.

«Έχουν χυθεί τόνοι μελάνι στο Σύνταγμα και στη νομολογία, αλλά έχουν χυθεί και τόνοι αίματος για να είμαστε ελεύθεροι στη Μακεδονία μας. Και αυτό το αίμα ζυγίζει περισσότερο από το μελάνι», είχε γράψει, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η αντιπαράθεση γύρω από τη συναυλία της Banda Entopica, τις δηλώσεις Ράμμου και τις τοποθετήσεις Πλεύρη συνεχίζει να τροφοδοτεί τον πολιτικό διάλογο, αναδεικνύοντας τα όρια της ελευθερίας έκφρασης, αλλά και τις βαθιές ιδεολογικές γραμμές που διατρέχουν το δημόσιο πεδίο.

