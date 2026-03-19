Πλήγμα στο διυλιστήριο της Χάιφα από ιρανικούς πυραύλους

Μια νέα επίθεση σε κρίσιμη ενεργειακή εγκατάσταση ανεβάζει ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο της σύγκρουσης.

19 Μαρ. 2026 17:34
Pelop News

Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το απόγευμα της Πέμπτης 19 Μαρτίου το διυλιστήριο BAZAN στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για τη νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή για ενδεχόμενα θύματα.

Το χτύπημα έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά κάθε νέα εξέλιξη λόγω των επιπτώσεων στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Το διυλιστήριο της Χάιφα αποτελεί κρίσιμη υποδομή για το Ισραήλ και η στοχοποίησή του προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στη διαρκώς διευρυνόμενη σύγκρουση.

