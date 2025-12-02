Πλημμύρες στην Ινδονησία: 631 νεκροί, ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι

Η απόλυτη καταστροφή στον νησί της Σουμάτρας, στην Ινδονησία, από τις φονικές πλημμύρες.

Πλημμύρες στην Ινδονησία: 631 νεκροί, ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι
02 Δεκ. 2025 7:54
Pelop News

Στους 631 ανέρχονται οι νεκροί των φονικών πλημμυρών και των κατολισθήσεων, στο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας

Την ίδια στιγμή ένα εκατομμύριο κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανακοίνωσε η ινδονησιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Ακόμη 472 άνθρωποι συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι και άλλοι 2.600 τραυματίστηκαν σε τρεις επαρχίες του νησιού, στο δυτικό τμήμα του ινδονησιακού αρχιπελάγους, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πάνω από 3,3 εκατ. κάτοικοι επλήγησαν από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, πέρα από το ένα εκατομμύριο που απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τα σπίτια του και πλέον φιλοξενείται προσωρινά σε καταλύματα ή καταφύγια.

Από την περασμένη εβδομάδα, πλημμύρες και κατολισθήσεις σάρωσαν –πέρα από την Ινδονησία–, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, καθώς και τη Σρι Λάνκα. Αθροιστικά, στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν 1.200 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι.

Στην Ινδονησία αυτό που κρίνεται επείγον είναι πλέον η διανομή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και πόσιμου νερού, σε περιοχές που έχουν αποκοπεί εντελώς, είναι προσβάσιμες σε κάποιες περιπτώσεις μόνο από τον αέρα ή διά θαλάσσης.

