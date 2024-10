Πλημμύρες στην Ισπανία: Τουλάχιστον 72νεκροί, οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Σάντσεθ ΒΙΝΤΕΟ

Μέχρι στιγμής 72 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις φονικότερες πλημμύρες που έχουν πλήξει την Ισπανία εδώ και τρεις δεκαετίες.

Άφησε πίσω της δρόμους και πόλεις κάτω από το νερό σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι ξαφνικές πλημμύρες άφησαν πίσω τους πόλεις και δρόμους αποκλεισμένους από νερά και προκάλεσαν χάος σε πολλά χωριά, τα οποία έχουν αποκοπεί από την υπόλοιπη χώρα, ενώ τα συνεργεία διάσωσης δίνουν μάχη για να φτάσουν εκεί.

Στη διάρκεια της νύχτας, ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της κοινότητας της Βαλένθια, ο Κάρλος Μονθόν, δήλωσε ότι στην περιοχή έχει εντοπιστεί αδιευκρίνιστος αριθμός πτωμάτων, αλλά δεν ανέφερε αριθμό «από σεβασμό στις οικογένειες».

«Αντιμετωπίζουμε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση, που κανένας δεν έχει ξαναδεί», πρόσθεσε, ενώ σήμερα σημείωσε ότι κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται απομονωμένοι σε περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση.

Τίποτε ωστόσο δεν είχε επιτρέψει να προβλεφθεί ένας τέτοιος αριθμός θυμάτων, που καθιστά τις πλημμύρες αυτές τις πιο φονικές στην Ισπανία από τον Αύγουστο του 1996.

Η κατάσταση είναι τρομερή, δήλωσε σε δημοσιογράφους η υπουργός Άμυνας Μαργκαρίτα Ρόμπλες, σημειώνοντας ότι περίπου χίλιοι στρατιωτικοί, υποστηριζόμενοι από ελικόπτερα, βρίσκονται στην περιοχή για να συνδράμουν τα συνεργεία διάσωσης.

Ανάμεσα στις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο βρίσκονται η Λ’Αλκούντια, στην περιφέρεια της Βαλένθια, και η Λετούρ, στην γειτονική επαρχία Αλμπαθέτε (περιφέρεια Καστίλλης-Λα Μάντσα), όπου έξι άνθρωποι αγνοούνται, ενώ τα ορμητικά νερά σάρωσαν δρόμους, παρέσυραν αυτοκίνητα και πλημμύρισαν κτίρια.

«Προτεραιότητά μας είναι να βρεθούν οι αγνοούμενοι», δήλωσε η απεσταλμένη της κεντρικής κυβέρνησης στην Καστίλλη-Λα Μάντσα, η Μιλάγκρος Τολόν, διευκρινίζοντας ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, υποστηριζόμενες από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) εργάζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για να μπορέσουν να τους εντοπίσουν.

Η κατάσταση είναι δραματική (…) Αυτό δεν το είχα δει ποτέ ξανά, σημείωσε επίσης στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TVE η Κονσουέλο Ταραθόνα, η δήμαρχος της Ορνό ντε Αλθέδο, κοινότητας στα προάστια της Βαλένθια. Η άνοδος της στάθμης των υδάτων ήταν «τερατώδης», πλημμυρίσαμε ξαφνικά, χωρίς να μπορέσουμε να προειδοποιήσουμε τους γείτονες.

Flood in Spain. This is how we woke up in Sedaví (Valencia) Let’s hope that the fatalities are as few as possible. We are still without electricity in the town. What a disaster…#Valencia pic.twitter.com/etICHG1Jc9 — Ak (@Shaftesbury512) October 30, 2024

Οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να μην αποπειραθούν να μετακινηθούν οδικώς, ενώ η κεντρική κυβέρνηση συνέστησε πυρήνα αντιμετώπισης κρίσης, ο οποίος αναμενόταν να συνεδριάσει εκ νέου σήμερα το μεσημέρι παρουσία του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

«Δεν θα σας αφήσουμε μόνους»

Δεν θα σας αφήσουμε μόνους, δήλωσε ο πρωθυπουργός ζητώντας από τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό το καταστροφικό φαινόμενο τελείωσε, υπογράμμισε.

Υπάρχουν κοινότητες πλημμυρισμένες, οδικές αρτηρίες και δρόμοι αποκομμένοι, γέφυρες που έχουν σπάσει από την ορμητικότητα των νερών, σημείωσε σε σύντομο τηλεοπτικό διάγγελμα που απηύθυνε από το Μέγαρο Μονκλόα ο Ισπανός πρωθυπουργός, εκφράζοντας την υποστήριξή του στις οικογένειες των θυμάτων και στους πληγέντες.

Seguimos en las labores de búsqueda de las personas desaparecidas en #Letur con el apoyo de algunas de nuestras especialidades. Esta mañana se han sumado al dispositivo dos nuevos drones, perros especializados en la búsqueda de personas, y en breve lo hará el GEAS. pic.twitter.com/vI15uN4U7u — Guardia Civil Albacete🇪🇦 (@guardiacivil_ab) October 30, 2024

Η ΕΕ έτοιμη να βοηθήσει

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ισπανία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δραματική κατάσταση, υπογράμμισε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στις φονικές πλημμύρες που έχουν σαρώσει το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ενεργοποιήσαμε το δορυφορικό μας σύστημα Κοπέρνικος (Copernicus) για να βοηθήσουμε να συντονιστούν οι ομάδες διάσωσης και έχουμε ήδη προτείνει να ενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό μας πολιτικής προστασίας, σημείωσε η φον ντερ Λάιεν από τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το newsbeast, βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε δήλωσε επίσης νωρίτερα σήμερα συντετριμμένος από τον απολογισμό των φονικών πλημμυρών που σάρωσαν το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, και διαβεβαίωσε ότι θα δοθεί κάθε απαραίτητη υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

Συντετριμμένος από την τελευταία είδηση, όσον αφορά τις πλημμύρες, ανέφερε ο ισπανικός βασιλικός οίκος σε μήνυμα που ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συγγενείς (…) Δύναμη, θάρρος και κάθε απαραίτητη υποστήριξη στους πληγέντες, πρόσθεσε.

Οι δημοτικές αρχές της πόλης Βαλένθια ανακοίνωσαν ότι όλα τα σχολεία θα μείνουν κλειστά σήμερα, όπως και τα δημόσια πάρκα, και ότι όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν.

Δώδεκα πτήσεις, που θα προσγειώνονταν στο αεροδρόμιο της Βαλένθια, εκτράπηκαν σε άλλες πόλεις της Ισπανίας λόγω των καταρρακτωδών βροχών και των ισχυρών ανέμων, ανακοίνωσε ο ισπανικός φορέας διαχείρισης αεροδρομίων Aena.

Άλλες δέκα πτήσεις που αναμενόταν να αναχωρήσουν ή να φτάσουν στο αεροδρόμιο ακυρώθηκαν.

Επίσης ο εθνικός φορέας διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών Adif ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγια τρένων υψηλής ταχύτητας ανάμεσα στη Μαδρίτη και τη Βαλένθια λόγω των επιπτώσεων της καταιγίδας στα βασικά σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Scary fast-flowing flash floods through streets of Albacete, Spain today, these aren’t rare incidents anymore, this is one of several Spanish communities quite far apart seeing streets turn into raging rivers yesterday, today & likely tomorrow too #flood pic.twitter.com/BXZuPwaoDB — Nick’s Weather Eye (@NickJF75) October 29, 2024

Αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας που μετέφερε 276 επιβάτες εκτροχιάστηκε στην νότια περιφέρεια της Ανδαλουσίας, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνέστησαν στους πολίτες να αποφεύγουν οποιουδήποτε είδους οδική μετακίνηση και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις που γίνονται στις οδηγίες των επίσημων φορέων.

Ασύλληπτη τραγωδία στην Ισπανία από τις ξαφνικές πλημμύρες

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας AEMET κήρυξε κόκκινο συναγερμό στην Βαλένθια, όπου κάποιες περιοχές, όπως η Τουρίς και η Ουτιέλ, έχουν καταγράψει 200 χιλιοστά βροχής, και ανέβασε στη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα τον συναγερμό σε ορισμένα τμήματα της Ανδαλουσίας. Προειδοποίησε ότι οι βροχές θα συνεχιστούν τουλάχιστον ως αύριο, Πέμπτη.

Devastating image aftermath flood in the Alfafar in the province of Valencia, Spain 🇪🇸 (30.10.2024) pic.twitter.com/HAv3vRgP2z — Disaster News (@Top_Disaster) October 30, 2024

Η περιοχή της Βαλένθια και η ισπανική ακτή στη Μεσόγειο υφίστανται εν γένει συχνά το φθινόπωρο το καιρικό φαινόμενο του «γκότα φρία» (ψυχρή σταγόνα), που προκαλεί ξαφνικές και εξαιρετικά σφοδρές πλημμύρες, ορισμένες φορές για αρκετές ημέρες.

A bridge has been swept away in Paiporta in Valencia, Spain…😳#SpainFloodspic.twitter.com/S0PLeB2CUX — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 29, 2024

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως τα κύματα καύσωνα και οι καταιγίδες, γίνονται εντονότερα και εμφανίζονται συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Σοκ με τα αυτοκίνητα που παρέσυραν οι χείμαρροι

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που δημοσιεύει το AP από τη Βαλένθια όπου αυτοκίνητα κατέληξαν το ένα πάνω στο άλλο, αλλά και οι μαρτυρίες κατοίκων και οδηγών.

Πλημμύρες στην Ισπανία: 62 νεκροί, σοκ με τα αυτοκίνητα που παρέσυραν οι χείμαρροι ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Δεκάδες τα οχήματα που καταστράφηκαν αφού τα παρέσυραν τα ορμητικά νερά. Στην Paiporta της Βαλένθια ένας οδηγός ταξί περιέγραψε την περιπέτεια που έζησε όταν τα ορμητικά νερά παρέσυραν το όχημά του και το έριξαν πάνω σε κιγκλιδώματα στην άκρη του δρόμου.

«Παγιδευτήκαμε σαν τα ποντίκια»

Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί έλαβαν εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια από ανθρώπους που παγιδεύτηκαν σε πλημμυρισμένες περιοχές ή αναζητούσαν αγαπημένα τους πρόσωπα, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε όλες τις πληγείσες περιοχές. Πάνω από 1.000 στρατιώτες από τις μονάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Ισπανίας αναπτύχθηκαν στις κατεστραμμένες περιοχές.

Φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες, κατέρρευσε το 112 ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

«Χθες ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου», δήλωσε ο Ricardo Gabaldón, δήμαρχος της Utiel, μιας πόλης στη Βαλένθια, στο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTVE. Είπε ότι αρκετοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στην πόλη του.

«Ήμασταν παγιδευμένοι σαν τα ποντίκια. Αυτοκίνητα και κοντέινερ με σκουπίδια έρρεαν στους δρόμους. Το νερό ανέβαινε στα τρία μέτρα», είπε.

