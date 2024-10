Πλημμύρες στην Ισπανία: 62 νεκροί, σοκ με τα αυτοκίνητα που παρέσυραν οι χείμαρροι ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές Αποκάλυψης στην νοτιανατολική Ισπανία μετά τις καταρρακτώδεις βροχές.

Τα ορμητικά νερά των πλημμυρών μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια και προκάλεσαν θανάτους και καταστροφές.

Φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες, κατέρρευσε το 112 ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 62 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ συγκλονιστικές εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής καθώς ολόκληρες πόλεις βυθίστηκαν κάτω από τα λασπώδη νερά και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από την ορμή των πλημμυρών και σε πολλές περιπτώσεις κατέληξαν σε συσσωρευτούν το ένα πάνω στο άλλο σε δρόμους από γειτονιές.

Εικόνες ενδεικτικές για τον εφιάλτη που εκτυλίχθηκε στην περιοχή της Βαλένθιας.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που δημοσιεύει το AP από τη Βαλένθια όπου αυτοκίνητα κατέληξαν το ένα πάνω στο άλλο, αλλά και οι μαρτυρίες κατοίκων και οδηγών.

If you live in Valencia 🇪🇸, I hope God puts his hand on you and your family and that you have the protection you need.

Catastrophic flooding in the Valencia region, Spain 🇪🇸

• 491mm of rain fell in Chiva in just 8 hours, including 160mm in just 1 hour.

• More than a year’s worth of rain in less than 24 hours.

• At least 51 people have died, this number will rise.pic.twitter.com/hpWhNRGh3n

— Official Weather UK 🍂 (@Official_WXUK) October 30, 2024