Πλημμύρες στο Τέξας: Νεκροί 27 κατασκηνωτές – Βίντεο δείχνει τη μανία του νερού

Η διεύθυνση της κατασκήνωσης θηλέων Camp Mystic ανακοίνωσε σήμερα ότι 27 κατασκηνωτές και ομαδάρχες έχασαν τη ζωή τους στις καταστροφικές πλημμύρες στο κεντρικό Τέξας.

«Το Camp Mystic πενθεί τον θάνατο 27 κατασκηνωτών και ομαδαρχών από τις καταστροφικές πλημμύρες στον ποταμό Γκουανταλούπε», ανακοίνωσε η διεύθυνση της κατασκήνωσης.

Ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών οι οποίες έπληξαν την Παρασκευή, την πολιτεία Τέξας, έχει φτάσει τους 80 νεκρούς και είναι σχεδόν σίγουρο πως θα συνεχίσει να γίνεται ακόμα πιο βαρύς, ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές αρχές, στο μέτρο που οι ελπίδες να εντοπιστούν κάπου δέκα παιδιά, τα οποία εξακολουθούν να αγνοούνται, σβήνουν.

Οι ξαφνικές πλημμύρες, που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας, ανέβασαν κατά οκτώ μέτρα μέσα σε 45 λεπτά το επίπεδο του ποταμού πλάι στον οποίο βρισκόταν η κατασκήνωση θηλέων. Περίπου 750 παιδιά συμμετείχαν στην κατασκήνωση.

Οι μετεωρολογικοί και γεωλογικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην καταστροφή

Παρά τις ειδοποιήσεις που είχε εκδώσει η μετεωρολογική υπηρεσία από την Πέμπτη, η σφοδρότητα των βροχοπτώσεων και η ταχύτητα ανόδου της στάθμης των νερών την νύκτα που ακολούθησε έσπειραν τον θάνατο και την καταστροφή στην περιοχή του κεντρικού Τέξας.

Δείτε στο ακόλουθο timelapse πώς πλημμύρισε σε λίγα λεπτά η περιοχή στο Κίνγκσλαντ του Τέξας

A timelapse video provided by an eyewitness showed floodwaters rising over a causeway in Kingsland, Texas, completely submerging it in the span of a few minutes https://t.co/qqaiRP5m1y pic.twitter.com/VK8cwRgL4C

— Reuters (@Reuters) July 7, 2025