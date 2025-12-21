Πληρωμές άνω του 1,2 δισ. ευρώ από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 24 Δεκεμβρίου

Αναλυτικά τα ποσά και οι ημερομηνίες καταβολών σε συντάξεις, επιδόματα και προγράμματα απασχόλησης

21 Δεκ. 2025 9:56
Pelop News

Περισσότερα από 1,21 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε πάνω από 1,75 εκατ. δικαιούχους κατά το διάστημα από 22 έως και 24 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.

Το μεγαλύτερο μέρος των καταβολών αφορά την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου 2026, ενώ περιλαμβάνονται επίσης παροχές, εφάπαξ, επιστροφές εισφορών και επιδόματα ανεργίας.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Αναλυτικά, από τον e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:

  • Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιανουαρίου 2026.

  • Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου θα δοθούν 16.326.198,03 ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για παροχές, όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.

  • Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.200 δικαιούχους ως προκαταβολές συντάξεων Ιανουαρίου 2026, βάσει του ν. 4778/2021.

  • Στο διάστημα 22 έως 24 Δεκεμβρίου θα δοθούν 28.500.000 ευρώ σε 1.350 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

  • Επίσης, στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφές εισφορών μη μισθωτών.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Παράλληλα, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:

  • 10.000.000 ευρώ σε 16.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

  • 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

  • 30.000 ευρώ σε 50 φορείς για την κάλυψη εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Συνολικά, το ποσό των καταβολών για το τριήμερο 22–24 Δεκεμβρίου ανέρχεται σε 1.211.449.062,68 ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τη ρευστότητα των νοικοκυριών ενόψει των εορτών.

