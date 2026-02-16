Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: 81,3 εκατ. ευρώ σε 98.522 δικαιούχους

Οι πληρωμές της εβδομάδας. Αναλυτικό πρόγραμμα καταβολών από 16 έως 20 Φεβρουαρίου

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: 81,3 εκατ. ευρώ σε 98.522 δικαιούχους
16 Φεβ. 2026 9:52
Pelop News

Συνολικά 81.324.260,83 ευρώ θα καταβληθούν σε 98.522 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) στο διάστημα από σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου έως και Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με το προγραμματισμένο πρόγραμμα πληρωμών του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αναλυτικά από τον e-ΕΦΚΑ

  • Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 226.260,83 ευρώ σε 171 δικαιούχους (παροχές πρώην ΟΑΕΕ)
  • Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 17.015.000 ευρώ σε 37.950 δικαιούχους για: • Επιδόματα μητρότητας • Εξόδων κηδείας • Επιδόματα ασθενείας & ατυχημάτων
  • Δευτέρα 16 έως Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους (συνέχιση πληρωμών εφάπαξ μετά από έκδοση αποφάσεων)

Αναλυτικά από τη ΔΥΠΑ

  • Επιδόματα ανεργίας & λοιπά επιδόματα 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους
  • Επιδοτούμενη άδεια μητρότητας 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες
  • Επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους
  • Πρόγραμμα «Σπίτι μου» 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο

Οι πληρωμές θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων σύμφωνα με το καθιερωμένο πρόγραμμα καταβολών κάθε φορέα. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία πίστωσης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr), καθώς και μέσω των εφαρμογών Gov.gr Wallet και myAADE.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:02 Έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχεται νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
12:00 Αιγιάλεια: Η θάλασσα φούσκωσε και βγήκε στη στεριά – Σε διαρκή επιφυλακή η Πολιτική Προστασία του Δήμου
11:57 Δένδιας: Κίνητρα για νέους στις Ένοπλες Δυνάμεις και σχέδιο «Ασπίδα του Αχιλλέα» για τη νέα άμυνα
11:55 Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον ΝΟΠ, ο νέος όμιλος
11:51 Υπογράφηκαν οι συμφωνίες Ελλάδας–Chevron και HELLENIQ ENERGY για υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο
11:45 Απόλλων: Έμπλεξε για την εξάδα, κοιτάζει Ηλυσιακό
11:38 Ορχομενός: Καταγγελία για βιασμό 16χρονης – Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους
11:31 Vitafree: Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του εργοστασίου στα Τρίκαλα – Σύνδεση με τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» και τις εξελίξεις μετά την έκρηξη
11:30 Πρωτογενές πλεόνασμα 3,51 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο: Υπέρβαση του στόχου
11:29 Πήρε εξιτήριο ο Γιώργος Μαζωνάκης
11:22 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ με διψήφια διαφορά – Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ
11:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης χάνει τις 2.300 μονάδες μετά το sell-off της Παρασκευής
11:20 Τι αποκάλυψε η Χάλι Μπέρι για την ηλικία της
11:15 ΑΣΕΠ: 510 προσλήψεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, πού θα ανοίξουν
11:15 Χειροπέδες στον πρόεδρο του Ιωνικού!
11:12 Νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας η παραγωγός της «Τεχεράνης» Ντάνα Έντεν – Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια θανάτου
11:08 Ουκρανία: Σάλος με πρώην Υπουργό, είναι ύποπτος για διαφθορά
11:05 «Κατέβηκαν» από τη δημοπρασία οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Στο τραπέζι η αγορά τους από ελληνικούς φορείς
11:03 Τέλος τα μισόλογα: Η παραπολιτική υπονόμευση τελειώνει εδώ, ξεκινά η καθαρή παράταξη μάχης
11:01 Πάτρα: Κοπή πίτας και βραβεύσεις από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ