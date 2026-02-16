Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: 81,3 εκατ. ευρώ σε 98.522 δικαιούχους

Συνολικά 81.324.260,83 ευρώ θα καταβληθούν σε 98.522 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) στο διάστημα από σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου έως και Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με το προγραμματισμένο πρόγραμμα πληρωμών του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αναλυτικά από τον e-ΕΦΚΑ

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 226.260,83 ευρώ σε 171 δικαιούχους (παροχές πρώην ΟΑΕΕ)

226.260,83 ευρώ σε 171 δικαιούχους (παροχές πρώην ΟΑΕΕ) Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 17.015.000 ευρώ σε 37.950 δικαιούχους για: • Επιδόματα μητρότητας • Εξόδων κηδείας • Επιδόματα ασθενείας & ατυχημάτων

17.015.000 ευρώ σε 37.950 δικαιούχους για: • Επιδόματα μητρότητας • Εξόδων κηδείας • Επιδόματα ασθενείας & ατυχημάτων Δευτέρα 16 έως Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους (συνέχιση πληρωμών εφάπαξ μετά από έκδοση αποφάσεων)

Αναλυτικά από τη ΔΥΠΑ

Επιδόματα ανεργίας & λοιπά επιδόματα 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους

23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους Επιδοτούμενη άδεια μητρότητας 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες Επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους

21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους Πρόγραμμα «Σπίτι μου» 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο

Οι πληρωμές θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων σύμφωνα με το καθιερωμένο πρόγραμμα καταβολών κάθε φορέα. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία πίστωσης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr), καθώς και μέσω των εφαρμογών Gov.gr Wallet και myAADE.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



