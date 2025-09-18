Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο σήμερα και αύριο Παρασκευή

Συνεχίζονται οι καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025.

e-ΕΦΚΑ:

15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για αποφάσεις εφάπαξ.

14.645.000 ευρώ για παροχές σε χρήμα, σε περίπου 27.820 δικαιούχους.

ΔΥΠΑ:

Επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα σε 34.000 δικαιούχους, συνολικά 20.000.000 ευρώ.

Επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 7.100 μητέρες, συνολικά 5.000.000 ευρώ.

Επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης σε 19.000 δικαιούχους, συνολικά 20.000.000 ευρώ.

Πρόγραμμα «Σπίτι μου»: 17.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους.

Οι πληρωμές αφορούν δικαιούχους που έχουν εγκριθεί από τους αντίστοιχους φορείς και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή.

