Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο σήμερα και αύριο Παρασκευή
Οι πληρωμές αφορούν δικαιούχους που έχουν εγκριθεί από τους αντίστοιχους φορείς και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή.
Συνεχίζονται οι καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025.
e-ΕΦΚΑ:
- 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για αποφάσεις εφάπαξ.
- 14.645.000 ευρώ για παροχές σε χρήμα, σε περίπου 27.820 δικαιούχους.
ΔΥΠΑ:
- Επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα σε 34.000 δικαιούχους, συνολικά 20.000.000 ευρώ.
- Επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 7.100 μητέρες, συνολικά 5.000.000 ευρώ.
- Επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης σε 19.000 δικαιούχους, συνολικά 20.000.000 ευρώ.
- Πρόγραμμα «Σπίτι μου»: 17.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους.
Οι πληρωμές αφορούν δικαιούχους που έχουν εγκριθεί από τους αντίστοιχους φορείς και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News