Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο σήμερα και αύριο Παρασκευή

Οι πληρωμές αφορούν δικαιούχους που έχουν εγκριθεί από τους αντίστοιχους φορείς και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή.

Δωρο Χριστουγεννων
18 Σεπ. 2025 9:01
Pelop News

Συνεχίζονται οι καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025.

e-ΕΦΚΑ:

  • 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για αποφάσεις εφάπαξ.
  • 14.645.000 ευρώ για παροχές σε χρήμα, σε περίπου 27.820 δικαιούχους.

ΔΥΠΑ:

  • Επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα σε 34.000 δικαιούχους, συνολικά 20.000.000 ευρώ.
  • Επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 7.100 μητέρες, συνολικά 5.000.000 ευρώ.
  • Επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης σε 19.000 δικαιούχους, συνολικά 20.000.000 ευρώ.
  • Πρόγραμμα «Σπίτι μου»: 17.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους.

