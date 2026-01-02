Πληρωμές ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο την επόμενη εβδομάδα

Συνολικό ποσό ύψους 45.600.000 ευρώ πρόκειται να καταβληθεί σε 28.500 δικαιούχους την περίοδο από 5 έως 9 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας.

Αναλυτικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ, στις 8 και 9 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν πληρωμές συνολικού ύψους 9.000.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για την καταβολή εφάπαξ παροχών.

Από τη ΔΥΠΑ, θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές. Παράλληλα, ποσό 600.000 ευρώ θα δοθεί σε 100 μητέρες στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.

Επιπλέον, 11.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 10.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

