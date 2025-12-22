Πληρωμή επιδόματος θέρμανσης: Πότε θα καταβληθεί, οι παλιοί και νέοι δικαιούχοι ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Μέχρι την Τρίτη 23/12/2025 θα καταβληθεί η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 για όσους υπέβαλαν αίτηση έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, στους λογαριασμούς των παλαιών δικαιούχων θα πιστωθεί το 60% του ποσού που είχαν λάβει την περσινή χρονιά, ενώ οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν το 50%. Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο ποσό που θα χορηγηθεί είναι 80 ευρώ.

Μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, υποβλήθηκαν 1.230.748 αιτήσεις για το επίδομα. Από αυτές, οι 867.524 αιτήσεις αφορούν αγορές πετρελαίου θέρμανσης και άλλων καυσίμων, ενώ οι υπόλοιπες 363.224 σχετίζονται με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος.

Το επίδομα θέρμανσης φτάνει από 100 έως 800 ευρώ, με δυνατότητα να αυξηθεί έως και 1.200 ευρώ για περιοχές που παρουσιάζουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ο υπολογισμός του επιδόματος βασίζεται σε έναν συντελεστή επιδότησης, γνωστό ως «συντελεστής βαθμοημέρας», ο οποίος κυμαίνεται από 0,12 έως 1,62, ανάλογα με το πόσο ψυχρό είναι το κλίμα της κάθε περιοχής.

Το ποσό του επιδόματος αυξάνεται κατά 20% για κάθε παιδί που εξαρτάται από τον δικαιούχο. Επιπλέον, για περιοχές με έντονο ψύχος, όπου ο συντελεστής επιδότησης είναι ίσως ή μεγαλύτερος του 1, η ενίσχυση προσαυξάνεται κατά 25%.

Οι ημερομηνίες πληρωμών έχουν καθοριστεί ως εξής:

-Έως 23 Δεκεμβρίου 2025: προκαταβολή και πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025, εφόσον τα στοιχεία έχουν καταχωριστεί μέχρι 5 Δεκεμβρίου.

-Έως 29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων, πέλετ ή ξύλων έως 15 Απριλίου 2026, με δήλωση έως 30 Απριλίου.

-Έως 31 Ιουλίου 2026: επιπλέον πληρωμή για όσους χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση.

Ενδεικτικά παραδείγματα για τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι:

-Παλιός δικαιούχος που είχε πάρει 300 ευρώ πέρσι, θα λάβει προκαταβολικά 180 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε επόμενες φάσεις, ανάλογα με την κατανάλωση και τις καιρικές συνθήκες.

-Νέος δικαιούχος που μένει σε ήπιο κλίμα και δικαιούται 200 ευρώ, θα λάβει προκαταβολή 100 ευρώ.

-Οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας θα πάρει 155 ευρώ για πετρέλαιο και 196 ευρώ για ρεύμα. Με δύο παιδιά, τα ποσά διαμορφώνονται σε 181 και 229 ευρώ.

-Οικογένεια με ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη θα πάρει 256 ευρώ για πετρέλαιο και 324 για ρεύμα. Με δύο παιδιά, τα αντίστοιχα ποσά είναι 298 και 378 ευρώ.

-Οικογένεια με ένα παιδί στην Κοζάνη θα λάβει 256 ευρώ για πετρέλαιο και 324 για ρεύμα. Αν έχει δύο παιδιά, θα λάβει 298 και 378 ευρώ αντίστοιχα.

-Οικογένεια με ένα παιδί στην Ξάνθη θα πάρει 295 ευρώ για πετρέλαιο και 374 για ρεύμα. Με δύο παιδιά, τα ποσά διαμορφώνονται σε 344 και 436 ευρώ.

-Οικογένεια με ένα παιδί στο Βέρμιο θα λάβει 715 ευρώ για πετρέλαιο και 906 ευρώ για ρεύμα. Αν έχει δύο παιδιά, το ποσό ανεβαίνει στα 865 και 1.057 ευρώ.

Το επίδομα θέρμανσης για το 2025-2026 καλύπτει αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης, φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνης), φυσικού αερίου, υγραερίου, θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας. Η προϋπόθεση είναι οι αγορές να έχουν γίνει από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές μετρούν από 15 Οκτωβρίου 2025 και μετά. Ειδικά για καυσόξυλα και πέλετ, ισχύουν αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί από 1η Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

