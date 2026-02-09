Πλήθος κόσμου στα εγκαίνια της έκθεσης «My mum is a maker!» – Το καρναβαλικό πνεύμα ζωντάνεψε μέσα από τις μάσκες της Βασιλικής Κασπίρη ΦΩΤΟ

Με έντονο το κλίμα του Πατρινού Καρναβαλιού και ιδιαίτερα θερμή παρουσία κοινού πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου τα εγκαίνια της έκθεσης μασκών «My mum is a maker!» της εικαστικού Βασιλικής Κασπίρη, στο Mosaic Hub (Ερμού 112, Πάτρα), όπου η έκθεση θα φιλοξενείται έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026. Στην έκθεση συμμετέχει με έργα της και η εικαστικός Αναστασία Ντόντη.

Η βραδιά των εγκαινίων εξελίχθηκε σε μια ζωντανή καρναβαλική εμπειρία: επισκέπτες κάθε ηλικίας περιηγήθηκαν στον χώρο, δοκίμασαν μάσκες, «άλλαξαν πρόσωπα» μπροστά στους καθρέφτες της εγκατάστασης και συμμετείχαν ενεργά στο παιχνίδι της μεταμόρφωσης που αποτελεί τον πυρήνα της καλλιτεχνικής πρότασης. Το ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα έντονο, με συνεχή ροή κόσμου και ατμόσφαιρα που συνδύαζε την τέχνη με το αυθεντικό αποκριάτικο πνεύμα της πόλης.

Η έκθεση παρουσιάζει περισσότερες από 80 χειροποίητες καρναβαλικές μάσκες, κατασκευασμένες από φυσικά και ανακυκλωμένα υλικά -χαρτί, γάζες, κόλλες, χαρτοπολτό και επαναχρησιμοποιημένες συσκευασίες- που μεταμορφώνονται σε γλυπτικές επιφάνειες και εκφραστικά πρόσωπα. Το χρώμα λειτουργεί ως βασικό εκφραστικό μέσο, ενώ ο χαρτοπολτός επεμβαίνει γλυπτικά στη φόρμα, αλλοιώνοντας και επαναπροσδιορίζοντας τα χαρακτηριστικά κάθε μάσκας.

Παράλληλα, παρουσιάζεται εκτεταμένη σειρά μικρογλυπτών και μικροκατασκευών που λειτουργούν ως καρφίτσες, αναμνηστικά και μαγνητάκια, μικρά «φορέσιμα» έργα τέχνης εμπνευσμένα από το Πατρινό Καρναβάλι.

Η έκθεση είναι αποτέλεσμα περίπου ενός χρόνου δημιουργικής προετοιμασίας και προσεγγίζει τη μάσκα όχι απλώς ως αποκριάτικο αντικείμενο, αλλά ως εργαλείο αφήγησης, ταυτότητας και παιχνιδιού με το προσωπείο και την εικόνα του εαυτού.

Οι μάσκες παραμένουν προσβάσιμες στο κοινό για δοκιμή και αλληλεπίδραση, ενώ οι καθρέφτες της εγκατάστασης ενισχύουν την εμπειρία της μεταμόρφωσης, καλώντας τον επισκέπτη να ανακαλύψει τη δική του καρναβαλική εκδοχή.

Η έκθεση «My mum is a maker!» συνεχίζεται έως τις 20 Φεβρουαρίου στο Mosaic Hub, στο κέντρο της Πάτρας.

Πληροφορίες έκθεσης

Διάρκεια: 6 – 20 Φεβρουαρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: 12:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00

Εγκαίνια: Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 18:00

Χώρος: Mosaic Hub, Ερμού 112, Πάτρα

Συμμετέχει: Η ζωγράφος Αναστασία Ντόντη

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



