«Ποδαρικό» με μεγάλο σεισμό στην Ιαπωνία

«Ποδαρικό» με μεγάλο «σεισμό» είχαμε πριν από λίγο, μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών της ανατολικής επαρχίας Νόντα στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS), ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 19,3 χλμ.

6.0 earthquake – 91 km E of Noda, Japan. Dec 31 14:26:56 UTC (17m ago, depth 19 km)https://t.co/5KPcky2M8t pic.twitter.com/SRI9eH9l9v — Earthquakes (@NewEarthquake) December 31, 2025

