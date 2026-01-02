Ποδαρικό με νίκη στο ΟΑΚΑ για τον Ολυμπιακό – Κέρδισε 87-82 τον Παναθηναϊκό

Αν και τα σερί είναι αριθμοί και δεν παίζουν κανέναν ρόλο όσον αφορά τα ντέρμπι των «αιωνίων», ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να «χτίσει» μια μοναδική παράδοση στα παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, φτάνοντας αισίως τις 10 σερί νίκες!

Παράλληλα οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το… καλύτερο δυνατό ποδαρικό στο νέο έτος, καθώς πέρασαν από το «Telekom Center Athens» κερδίζοντας τον «αιώνιο» αντίπαλο με 00-00 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστική της Euroleague έχοντας σε τρομερή βραδιά τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοβ οι οποίοι έβαλαν φαρδιά-πλατιά την υπογραφή τους στο παιχνίδι.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ ευστόχησε και στο πιο κρίσιμο σουτ της βραδιάς το οποίο ήταν «μαχαιριά» για τον Παναθηναϊκό και «παράσταση νίκης» για τον Ολυμπιακό με το οποίο έγραψε το 82-86 στα 50” πριν από το τέλος για να ακολουθήσει στη συνέχεια λάθος στην πράσινη επίθεση με αποτέλεσμα το πρώτο ντέρμπι της Euroleague για τη σεζόν 2025-26 να βαφτεί ερυθρόλευκο.

Από τον Παναθηναϊκό ο Κέντρικ Ναν ήταν… μια ομάδα μόνος του (32π., 6ασ., 4ριμπ., 2κλ,, 2λ.) και όσο και αν ξεχείλισε η ποιότητά του στο ντέρμπι, δεν μπόρεσε να ανατρέψει την κατάσταση χωρίς να έχει ουσιαστική βοήθεια από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο «Telekom Center Athens» και έχοντας εξαιρετική ευστοχία. Στο πρώτο πεντάλεπτο, βρέθηκε να προηγείται με 17 πόντους διαφορά (5-22) έχοντας έως εκείνο το σημείο 5/6 δίποντα και 4/4 τρίποντα! Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός έμοιαζε εκτός τόπου και χρόνου και στις δύο πλευρές του παρκέ με κακές επιλογές και πέντε πόντους όλους από τον Κένεθ Φαρίντ. Με την ψυχολογία στα ύψη οι «ερυθρόλευκοι» έλεγξαν απόλυτα το παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο και είχαν σταθερά την διαφορά σε πολύ υψηλά επίπεδα κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +15 (13-28).

Ένα διάστημα όπου η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε μετρήσει 6/10 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 4/4 βολές, 9-5 ριμπάουντ και 6 ασίστ για 3 λάθη, με τον Ντόρσεϊ να είχε 10 πόντους (1/2δίπ., 2/4τρ., 2/2β.), τον Βεζένκοβ 7 πόντους (1/2δίπ., 1/2τρ., 2/2β.) και τον Παπανικολάου άλλους 5 πόντους (1/2διπ., 1/2τρ.). Την ίδια ο Παναθηναϊκός είχε μόλις 6/17 εντός παιδιά (6/11δίπ., 0/6τρ., 1/1β.), 3-2 ριμπάουντ και 5 ασίστ για 3 λάθη.

Παρόλα αυτά η εικόνα του αγώνα άρχισε να… αλλάζει. Ο Παναθηναϊκός έτρεξε αρχικά ένα σερί 8-0 βρίσκοντας την ξεχασμένη ενέργεια του πρώτου δεκαλέπτου. Έχοντας ανακτήσει ψυχολογία και από τη στιγμή που η second unit του Ολυμπιακού πήρε κάτω από την βάση και στις δύο πλευρές του παρκέ, άρχισε να «ροκανίζει» την διαφορά βρίσκοντας στόχο έξω από τα 6.75 μέτρα. Μετά το αρχικό 0/7 τρίποντα οι «πράσινοι» είχαν 5/7 και έτρεξαν επιμέρους σκορ 32-15 ισοφαρίζοντας το παιχνίδι με τη λήξη του ημιχρόνου στους 43 πόντους (43-43).

Οι Κέντρικ Ναν (14π., 4ασ.) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (10π., 2/2τρ.) είχαν δώσει την επιθετική σπίθα στον Παναθηναϊκό με την ομάδα του Άταμαν να κλείνει το πρώτο μισό του αγώνα με 12/21 δίποντα, 5/14 τρίποντα, 4/5 βολές, 12-5 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη, ενώ αντίστοιχα ο Ολυμπιακός (Βεζένκοβ 12π., 3ριμπ., Ντόρσεϊ 10π.) είχε 7/17 δίποντα, 6/17 τρίποντα, 11/12 βολές, 14-8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο και 6 λάθη.

Το επιμέρους σκορ αυξήθηκε στο 35-15 με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και με τον Παναθηναϊκό να προσπερνάει για πρώτη φορά στο σκορ με 46-43 στο 21’ και 48-45 ένα λεπτό αργότερα. Οι άμυνες είχαν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στην 3η περίοδο (53-54 στο 27’) αν και ο Ολυμπιακός βρήκε τις λύσεις και εκμεταλλεύτηκε την αστοχία των γηπεδούχων για το δικό του +4 (53-57 στο 28’). To 3o δεκάλεπτο έκλεισε με το σκορ ισόπαλο στους 61 πόντους (61-61), με τους γηπεδούχους (Ναν 23π.) να είχαν έως εκείνο το σημείο 16/28 δίποντα, 6/21 τρίποντα, 11/12 βολές, 17-8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 3 κλεψίματα και 6 λάθη, ενώ οι φιλοξενούμενοι (Ντόρσεϊ 17π., Βεζένκοβ 16π.) αντίστοιχα 12/22 δίποντα, 8/28 τρίποντα, 13/15 βολές, 19-13 ριμπάουντ, 15 ασίστ, 1 κλέψιμο και 9 λάθη.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε με την έναρξη της 4ης και τελευταίας περιόδου να προηγηθεί με 6 πόντους (61-67) έχοντας πραγματοποιήσει σερί 0-6 με άμεσο τρίποντο του Βεζένκοβ και έμμεσο του Ντόνα Χολ. Η διαφορά έφτασε και στο ερυθρόλευκο +7 (63-70 στο 33’), με τους φιλοξενούμενους να «πατούσαν» καλύτερα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Παρόλα αυτά το ντέρμπι συνεχίστηκε… κανονικά καθώς ο Παναθηναϊκός «απάντησε» με δικό του σερί 7-0 για το 70-70 μέσα σε διάστημα ενός λεπτού. Και πάλι. Δεν υπήρξε άλλη συνέχεια καθώς το ντέρμπι των… σερί συνεχίστηκε για το 70-74 και το 72-80 στα 03:16 λεπτά πριν από τη λήξη του μεγάλου ντέρμπι.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το κομβικό σημείο προκειμένου να πάρει ο Ολυμπιακός το προβάδισμα νίκης, σ’ ένα εξόχως κλειστό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Με το +8 σε τόσο κρίσιμο σημείο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπόρεσε να ελέγξει την κατάσταση και να φτάσει στην 10η σερί νίκη της επί του «αιωνίου» αντιπάλου όσον αφορά τα ματς της Euroleague. Αν και οι πράσινοι προσπάθησαν να επιστρέψουν μειώνοντας και στο καλάθι (82-84), ο Ολυμπιακός συνέχισε να βρίσκει λύσεις δια χειρός Ντόρσεϊ ο οποίος και έβαλε την… clutch πινελιά στο ντέρμπι υπέρ της ομάδας του.

Τα δεκάλεπτα: 13-28, 43-43, 61-61, 82-87.

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα

Πηγή: www.gazzetta.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



