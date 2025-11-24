Ποδοσφαιρικός αγώνας για το ΕΚΑΜΕ Αιγίου ΦΩΤΟ

Φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Αιγίου, στο γήπεδο Αβύθου από τον οποίο ενισχύθηκε το ταμείο του ΕΚΑΜΕ με το ποσό των 212,53€, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 22/11/2025.

Σε ανακοίνωση του ΕΚΑΜΕ Αιγίου αναφέρεται: « Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας να υπάρχουν ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι και φορείς που αγαπούν και στηρίζουν τα άτομα με αναπηρίες με ιδιαίτερες πρωτοβουλίες που προσελκύουν κόσμο για καλό σκοπό.

Το ΔΣ του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά, τους παίκτες για το υπέροχο θέαμα, το διαιτητή κο. Κώστα Μεσάζο, όλους τους συντονιστές για την πραγματοποίηση του αγώνα και όλον τον κόσμο που παρευρέθηκε στο γήπεδο ενισχύοντας έτσι οικονομικά το χώρο. Τους εύχεται υγεία και όλα τα καλά!».

