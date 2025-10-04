Ποια είναι η συμπεριφορά που δείχνει ότι κάποιος δεν έχει πολύ υψηλή νοημοσύνη;

Σαφώς και θα έχετε γνωρίσει κάποιον που, ενώ στην αρχή σας φάνηκε ενδιαφέρων, συνειδητοποιήσατε στην πορεία ότι δεν είναι και τόσο ευφυής; Μακάρι να υπήρχε τρόπος να εντοπίζουμε τέτοια στοιχεία από νωρίς, προτού επενδύσουμε σε φιλίες, σχέσεις ή συνεργασίες.

Σύμφωνα με τον Julian de Medeiros, φιλόσοφο και διδάσκοντα πολιτικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο του Κεντ στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει μια απλή συμπεριφορά που αποκαλύπτει το επίπεδο νοημοσύνης ενός ανθρώπου. Μέσα από τα βίντεό του στο TikTok, με το όνομα χρήστη @julianphilosophy, έχει προσεγγίσει θέματα φιλοσοφίας και αυτογνωσίας. Σε ένα πρόσφατο βίντεο, εξετάζει το πώς μπορεί κανείς να καταλάβει εάν κάποιος είναι πράγματι έξυπνος.

Αναφέρεται μάλιστα σε μια γνωστή ρήση του Ernest Bevin, Βρετανού συνδικαλιστή και πολιτικού που έδρασε στις δεκαετίες του 1920 έως 1940: «Οι μη έξυπνοι άνθρωποι πάντα ψάχνουν έναν αποδιοπομπαίο τράγο».

Ο de Medeiros υποστηρίζει ότι όσοι αρνούνται να αναλάβουν ευθύνη για τα λάθη τους συνήθως στερούνται της ικανότητας της ενδοσκόπησης και, κατ’ επέκταση, νοημοσύνης.

«Ένα σημάδι ότι κάποιος δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνος είναι πως πάντα ρίχνει το φταίξιμο στους άλλους για τα προβλήματά του», λέει χαρακτηριστικά. «Δεν είναι ποτέ δικό του λάθος.Πάντα κάποιος άλλος φταίει».

Πολλοί από εμάς έχουμε γνωρίσει ανθρώπους με αυτό το χαρακτηριστικό. Και ίσως ζούμε στην εποχή αυτού του φαινομένου, αφού από το τοξικό πολιτικό κλίμα που ρίχνει την ευθύνη για κάθε πρόβλημα στους αντιπάλους ή στον λαό, μέχρι τους γονείς που αποξενώνονται από τα ενήλικα παιδιά τους επειδή αρνούνται να αναγνωρίσουν τα λάθη τους στην ανατροφή τους, καθημερινά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ανθρώπους που δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.

Ο de Medeiros επισημαίνει ότι «με το να αποφεύγει κανείς την ανάληψη ευθύνης, αποφεύγει ταυτόχρονα και την προσωπική εξέλιξη».

«Ένας έξυπνος άνθρωπος είναι ενδοσκοπικός, αυστηρός με τον εαυτό του και θέλει να εξελιχθεί. Αντίθετα, ένας μη έξυπνος άνθρωπος κατηγορεί πάντα τους άλλους, τον κόσμο, και έχει ανάγκη από έναν “εχθρό”, για να δικαιολογήσει τις αποφάσεις του».

Σύμφωνα με την ψυχολογία, χαρακτηριστικά όπως η αυτογνωσία, η ενδοσκόπηση και η αυτοκριτική στάση θεωρούνται δείκτες υψηλής νοημοσύνης. Επίσης, η ανάγκη για μοναχικότητα και η ικανότητα να μένει κανείς μόνος με τις σκέψεις του αποτελεί έναν ακόμη δείκτη υψηλής νοητικής ικανότητας.

Στο επίκεντρο αυτής της σκέψης βρίσκεται η περιέργεια για τον εαυτό και ο ρόλος μας στον κόσμο, κάτι που αποτελεί και βασικό στοιχείο της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης, μιας ψυχολογικής θεωρίας που υποστηρίζει ότι η νοημοσύνη δεν είναι ενιαία, αλλά χωρίζεται σε επιμέρους τύπους, όπως η γλωσσική και η μαθηματική. Ανάμεσά τους, ξεχωρίζουν η ενδοπροσωπική και η διαπροσωπική νοημοσύνη, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τη συναισθηματική νοημοσύνη, την ενδοσκόπηση και την ανάληψη ευθύνης.

Την ίδια στιγμή σε άλλο του βίντεο αναφέρεται στον φιλόσοφο και ιστορικό Πλούταρχο, ο οποίος είχε πει πως «o νους δεν είναι δοχείο που πρέπει να γεμίσει, αλλά φωτιά για να ανάψει». Εξηγώντας τη θέση του, ο Julian de Medeiros λέει: «Η εξυπνάδα δεν έχει να κάνει με το πόσο καλός είναι κάποιος στην αποστήθιση ή στις εξετάσεις, αλλά με το πόσο περίεργος και πρόθυμος είναι μάθει νέα πράγματα. Έχει να κάνει με το να θέλει κάποιος να μάθει την αλήθεια, να ανακαλύψει πώς λειτουργούν οι καταστάσεις για τον εαυτό του. Να είναι σκεπτικός και να αμφισβητεί».

