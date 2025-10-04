Πότε σταματά να ψηλώνει ένα κορίτσι;

Τα πρώτα χρόνια της ζωής, τα παιδιά παρουσιάζουν ταχεία ανάπτυξη, τόσο σε ύψος και βάρος όσο και στα εσωτερικά όργανα και τα υποστηρικτικά συστήματα του οργανισμού. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις συνεχείς ανάγκες για καινούρια ρούχα και παπούτσια. Αργότερα η ανάπτυξη επιβραδύνεται, αλλά επανέρχεται κατά την εφηβεία, το τελευταίο στάδιο πριν από την ενηλικίωση.

Το τέλος της ανάπτυξης στα κορίτσια

Σύμφωνα με τη νεογνολόγο και παιδίατρο Lyndsey Garbi, η ανάπτυξη στα κορίτσια ολοκληρώνεται συνήθως στο τέλος της εφηβείας, δηλαδή περίπου στα 15-16 έτη. Η εφηβεία ξεκινά ένα ή δύο χρόνια πριν από την πρώτη περίοδο και συνοδεύεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Ταχεία αύξηση ύψους μέχρι την πρώτη περίοδο

Ανάπτυξη του στήθους

Εμφάνιση τριχών σε ηβική περιοχή και μασχάλες

Ανάπτυξη των αναπαραγωγικών οργάνων

Αλλαγές στο δέρμα, όπως ακμή, λιπαρότητα και αυξημένη εφίδρωση

Εναλλαγές στη διάθεση λόγω ορμονικών αλλαγών

Αύξηση μεγέθους ποδιού, ένα από τα πρώιμα σημάδια εφηβείας

Μετά την έναρξη της περιόδου, η ανάπτυξη συνεχίζεται για λίγο ακόμη, αλλά με πιο αργό ρυθμό. Η έναρξη της εμμήνου ρύσης σηματοδοτεί ουσιαστικά την αρχή του τέλους της ανάπτυξης.

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη

Πέρα από τις ορμόνες, η ανάπτυξη επηρεάζεται από:

Διατροφή: Υποσιτισμός μπορεί να καθυστερήσει την ανάπτυξη, ενώ η παχυσαρκία μπορεί να την επισπεύσει.

Κληρονομικότητα: Το τελικό ύψος εξαρτάται εν μέρει από το ύψος των γονιών.

Υγεία και ορμονικές διαταραχές: Θυρεοειδικές ή υποφυσιακές ανεπάρκειες, καθώς και χρόνιες παθήσεις όπως νεανική αρθρίτιδα, κυστική ίνωση, διαβήτης ή φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (IBD), μπορούν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη.

Σημάδια ότι η ανάπτυξη έχει ολοκληρωθεί

Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης ενός κοριτσιού φαίνεται όταν:

Η ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τα τελευταία 1-2 χρόνια

Η πρώτη περίοδος ξεκίνησε τα τελευταία 1-2 χρόνια

Η ανάπτυξη των τριχών της ηβικής περιοχής και των μασχαλών έχει ολοκληρωθεί

Το σώμα μοιάζει πλέον με ενήλικο, με πλήρως ανεπτυγμένα γεννητικά όργανα, στρογγυλούς γοφούς και ώριμα χαρακτηριστικά

Εάν όμως ένα κορίτσι δεν έχει παρουσιάσει σημάδια εφηβείας έως τα 15 έτη, συνιστάται η συμβουλή ειδικού, καθώς η καθυστέρηση μπορεί να οφείλεται σε ορμονική ανισορροπία, υποσιτισμό ή άλλη πάθηση.

