Πότε σταματά να ψηλώνει ένα κορίτσι;

Η ανάπτυξη στα κορίτσια – από την παιδική ηλικία έως το τέλος της εφηβείας

Πότε σταματά να ψηλώνει ένα κορίτσι;
04 Οκτ. 2025 15:51
Pelop News

Τα πρώτα χρόνια της ζωής, τα παιδιά παρουσιάζουν ταχεία ανάπτυξη, τόσο σε ύψος και βάρος όσο και στα εσωτερικά όργανα και τα υποστηρικτικά συστήματα του οργανισμού. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις συνεχείς ανάγκες για καινούρια ρούχα και παπούτσια. Αργότερα η ανάπτυξη επιβραδύνεται, αλλά επανέρχεται κατά την εφηβεία, το τελευταίο στάδιο πριν από την ενηλικίωση.

Το τέλος της ανάπτυξης στα κορίτσια

Σύμφωνα με τη νεογνολόγο και παιδίατρο Lyndsey Garbi, η ανάπτυξη στα κορίτσια ολοκληρώνεται συνήθως στο τέλος της εφηβείας, δηλαδή περίπου στα 15-16 έτη. Η εφηβεία ξεκινά ένα ή δύο χρόνια πριν από την πρώτη περίοδο και συνοδεύεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Ταχεία αύξηση ύψους μέχρι την πρώτη περίοδο

  • Ανάπτυξη του στήθους

  • Εμφάνιση τριχών σε ηβική περιοχή και μασχάλες

  • Ανάπτυξη των αναπαραγωγικών οργάνων

  • Αλλαγές στο δέρμα, όπως ακμή, λιπαρότητα και αυξημένη εφίδρωση

  • Εναλλαγές στη διάθεση λόγω ορμονικών αλλαγών

  • Αύξηση μεγέθους ποδιού, ένα από τα πρώιμα σημάδια εφηβείας

Μετά την έναρξη της περιόδου, η ανάπτυξη συνεχίζεται για λίγο ακόμη, αλλά με πιο αργό ρυθμό. Η έναρξη της εμμήνου ρύσης σηματοδοτεί ουσιαστικά την αρχή του τέλους της ανάπτυξης.

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη

Πέρα από τις ορμόνες, η ανάπτυξη επηρεάζεται από:

  • Διατροφή: Υποσιτισμός μπορεί να καθυστερήσει την ανάπτυξη, ενώ η παχυσαρκία μπορεί να την επισπεύσει.

  • Κληρονομικότητα: Το τελικό ύψος εξαρτάται εν μέρει από το ύψος των γονιών.

  • Υγεία και ορμονικές διαταραχές: Θυρεοειδικές ή υποφυσιακές ανεπάρκειες, καθώς και χρόνιες παθήσεις όπως νεανική αρθρίτιδα, κυστική ίνωση, διαβήτης ή φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (IBD), μπορούν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη.

Σημάδια ότι η ανάπτυξη έχει ολοκληρωθεί

Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης ενός κοριτσιού φαίνεται όταν:

  • Η ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τα τελευταία 1-2 χρόνια

  • Η πρώτη περίοδος ξεκίνησε τα τελευταία 1-2 χρόνια

  • Η ανάπτυξη των τριχών της ηβικής περιοχής και των μασχαλών έχει ολοκληρωθεί

  • Το σώμα μοιάζει πλέον με ενήλικο, με πλήρως ανεπτυγμένα γεννητικά όργανα, στρογγυλούς γοφούς και ώριμα χαρακτηριστικά

Εάν όμως ένα κορίτσι δεν έχει παρουσιάσει σημάδια εφηβείας έως τα 15 έτη, συνιστάται η συμβουλή ειδικού, καθώς η καθυστέρηση μπορεί να οφείλεται σε ορμονική ανισορροπία, υποσιτισμό ή άλλη πάθηση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:54 Η ΝΕΠ ξεκίνημα με ήττα παρά το φοβερό β’ ημίχρονο – Φωτογραφίες/δηλώσεις
15:51 Πότε σταματά να ψηλώνει ένα κορίτσι;
15:42 Future Report: 13χρονοι δηλώνουν ψευδή ηλικία στα social media
15:39 Η ΑΕ Γλαύκου Εσπερου πρεμιέρα με τον Ηλυσιακό του Αντώνη Φώτση
15:35 Ερασιτεχνικό: Αναβλήθηκαν παιχνίδια, δείτε τον λόγο
15:33 Αμα ραγίσει το γυαλί…
15:21 Μπόνους Νοεμβρίου: 250 ευρώ σε 1,4 εκατ. πολίτες – Ποιοι θα το πάρουν
15:10 Το ζεύγος Ομπάμα γιόρτασε τα χρόνια γάμου: «Η καλύτερη απόφαση που πήρα ήταν να σε παντρευτώ»
15:01 Κινητοποιεί βουλευτές για σύσκεψη ο Αλεξόπουλος για την ευλογιά των προβάτων
14:54 Μεταδίδεται διαδικτυακά το παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Κρόνο!
14:53 Φρίκη στη Βρετανία: 42χρονος παντρεύτηκε 15χρονη και τη βίαζε μαζί με άλλους 18 άνδρες
14:44 Κώστας Κόκλας: Μου αρέσει να φλερτάρω ΒΙΝΤΕΟ
14:32 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 16 ετών;
14:23 Ξάνθη: Χειροπέδες σε 27χρονο Τούρκο για κατοχή 25 πυροβόλων όπλων
14:11 Η Αττική γεμίζει κάμερες: Μπλόκο στις παραβάσεις του ΚΟΚ – Θα μπουν 388 συσκευές
14:00 Κρούσμα ιογενούς μηνιγγίτιδας σε μαθητή Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας
13:51 Πρώην υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας θέλει να δημιουργηθεί σωματείο γυναικών που υπέστησαν bullying από την Κωνσταντοπούλου
13:37 Ευλογιά προβάτων: Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα στο Μεσολόγγι
13:30 Μεγάλα ύψη βροχής τις τελευταίες ημέρες σε Βόρεια και Δυτική Ελλάδα – Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας
13:25 Για να μην αφανίσει το χρέος την κοινωνία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ