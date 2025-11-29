Ποια θεωρείται η καλύτερη ώρα για να πιεις τον πρωινό σου καφέ

Ακόμα και οι λάτρεις του καφέ θα προσπαθήσουν σε κάποια περίοδο της ζωής τους να μετριάσουν την ποσότητα που καταναλώνουν αν αισθανθούν ότι η υπερβολή οδηγεί σε νευρικότητα ή ακόμα και προβλήματα στον ύπνο. Για όσους αναζητούν συστάσεις από επίσημα χείλη, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) αναφέρει ότι έως και 400 mg καφεΐνης την ημέρα – 4 με 5 φλιτζάνια καφέ – θεωρούνται ασφαλή για υγιείς ενήλικες. Σε μέτριες δόσεις – έως και 2 φλιτζάνια – η καφεΐνη χαρίζει την αίσθηση της εγρήγορσης, ενώ οι άνθρωποι αισθάνονται λιγότερο κουρασμένοι.

Σύμφωνα με μια μελέτη στο New England Journal of Medicine, οι συμμετέχοντες που έπιναν όσο καφέ ήθελαν, κοιμόντουσαν κατά μέσο όρο 30 λεπτά λιγότερο από ό,τι τις ημέρες που τον απέφευγαν τελείως. «Η επίδραση της καφεΐνης στον ύπνο εξαρτάται από το πόσο γρήγορα τη μεταβολίζει ο οργανισμός» είχε σχολιάσει ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης Gregory Marcus, καρδιολόγος και καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο. Εκτιμάται ότι μπορεί να χρειαστούν έως και δέκα ώρες για να απαλλαγεί πλήρως ο οργανισμός από την καφεΐνη.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο η ποσότητα αλλά και το timing του καφέ σε ρόλο-κλειδί, καθώς συγκεκριμένες ώρες μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη του για τον οργανισμό.

Η καλύτερη ώρα

Μεταξύ 9.30 π.μ. και 11 π.μ. είναι το καλύτερο διάστημα για την πρώτη κούπα καφέ, ώστε να συνδυαστούν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη με τη μικρότερη νευρικότητα, ισχυρίζονται οι ειδικοί.

Μελέτες δείχνουν ότι τα επίπεδα κορτιζόλης – κύρια ορμόνη του στρες – είναι υψηλότερα όταν ξυπνάμε. Κατά συνέπεια, η κατανάλωση καφέ πολύ νωρίς το πρωί τα ενισχύει ακόμη περισσότερο, με ό,τι κακό μπορεί να σημαίνει αυτό για τα νεύρα μας. Υπάρχουν έρευνες από το 2009 που δείχνουν ότι η παραγωγή κορτιζόλης μειώνεται σημαντικά σε χρονικές στιγμές στη διάρκεια της ημέρας, στις 9.30 π.μ. και στη 1 μ.μ..

«Αν και είναι χρήσιμη για να “ξυπνήσουμε”, η κορτιζόλη σε αυξημένα επίπεδα σε περιόδους με έντονο στρες είναι επιβλαβής. Έτσι, αν συνδυάσετε την ήδη αυξημένη κορτιζόλη με μια έξτρα δόση από τον καφέ, οδηγείτε το σώμα σε μια περιττή αντίδραση στρες. Αυτή η αντίδραση θα μπορούσε να μετριαστεί με το να περιμένετε μια ώρα περίπου πριν απολαύσετε τον πρωινό σας καφέ» αναφέρει η Amanda Maucere, διατροφολόγος με εξειδίκευση στην αθλητική διατροφή στη Φλόριντα.

Ένα τελευταίο καφεδάκι

Ένα τσάι το απόγευμα αντί για καφέ δεν αποτελεί ακριβώς την καλύτερη δυνατή επιλογή για όσους επιθυμούν λίγη παραπάνω ενέργεια· αν και περιέχει ένα τέταρτο της καφεΐνης του καφέ, η ποσότητα είναι επαρκής για να μπλοκάρει τους υποδοχείς των ορμονών αδενοσίνη και μελατονίνη και να κάνει έτσι τον βραδινό ύπνο δύσκολη υπόθεση.

Έξι ώρες πριν από τον ύπνο είναι καλή στιγμή να πείτε «αντίο» στην καφεΐνη· είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που δίνει ο FDA για την πλήρη υποχώρηση της επίδρασης της καφεΐνης. Εντούτοις, υπάρχουν και αυστηρότερες οδηγίες, όπως αυτές της Δρ Dierdre Conroy, ειδικής σε θέματα ύπνου στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν που συστήνει τη διακοπή της κατανάλωσης καφέ οκτώ ώρες πριν από τον ύπνο.

Μια μετα-ανάλυση από το 2017 διαπίστωσε ότι η κατανάλωση καφέ πολύ αργά το βράδυ διαταράσσει τον ύπνο αργών κυμάτων (SWS), -τη φάση της μεγαλύτερης ξεκούρασης- και μειώνει τον συνολικό χρόνο ύπνου. Οι επιπτώσεις του ανεπαρκούς ύπνου είναι πολλές και περιλαμβάνουν πλήθος από προβλήματα υγείας, όπως καρδιακές παθήσεις, νεφροπάθειες, υπέρταση, διαβήτη και παχυσαρκία.

