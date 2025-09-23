Ποιες χώρες και γιατί αποχώρησαν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Τρεις υποσαχάρια αφρικανικές χώρες υπό στρατιωτική διακυβέρνηση, ανακοίνωσαν τη Δεύτερα 22/09/2025 την αποχώρησή τους από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

23 Σεπ. 2025 8:15
Τρεις υποσαχάρια αφρικανικές χώρες υπό στρατιωτική διακυβέρνηση, ανακοίνωσαν τη Δεύτερα 22/09/2025 την αποχώρησή τους από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο περιγράφουν ως «όργανο νεοαποικιακής καταπίεσης στα χέρια του ιμπεριαλισμού».

Πρόκειται για τη Μπουρκίνα Φάσο, το Μαλί και το Νίγηρα.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι τρεις χώρες που συναποτελούν τη Συμμαχία των Κρατών του Σαχέλ (AES) αναφέρουν ότι η απόφαση έχει «άμεση ισχύ» και εντάσσεται στη βούλησή τους «να επιβεβαιώσουν πλήρως την εθνική κυριαρχία τους».

«Το ΔΠΔ αποδείχθηκε ανίκανο να αναλάβει και να δικάσει εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα γενοκτονίας και επιβεβαιωμένα εγκλήματα επίθεσης» πρόσθεσαν. Δηλώνουν επίσης ότι θα υιοθετήσουν «ενδογενείς μηχανισμούς», δηλαδή θα ιδρύσουν ένα Ποινικό Δικαστήριο του Σάχελ, «για την ισχυροποίηση της ειρήνης και της δικαιοσύνης».

Η αποχώρηση μιας χώρας από το ΔΠΔ ισχύει έναν χρόνο αφού κατατεθεί επισήμως το αίτημα στη γραμματεία του ΟΗΕ.

Οι χώρες του AES έστρεψαν την πλάτη τους στη Δύση μετά την ανατροπή των κυβερνήσεών τους από στρατιωτικές χούντες, μεταξύ 2020-23 και προσέγγισαν άλλους εταίρους, όπως τη Ρωσία. Υπενθυμίζεται ότι το ΔΠΔ έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για έγκλημα πολέμου στην Ουκρανία.

Το ΔΠΔ ιδρύθηκε το 2002 και αποστολή του είναι να διώκει τους δράστες των σοβαρότερων εγκλημάτων που διαπράττονται στον κόσμο, όταν μια χώρα δεν έχει την πρόθεση ή τη δυνατότητα να το κάνει μόνη της.

Πηγή: ΑΠΕ

 
