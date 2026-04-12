Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό στα play-offs

Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε το όνειρο του πλεονεκτήματος έδρας μετά την ήττα του στη Βαλένθια, ενώ παράλληλα μειώθηκαν αισθητά και οι πιθανότητές του για μια θέση στην εξάδα, που συνεπάγεται απευθείας πρόκριση στα playoffs. Άλλωστε αυτό δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από το αν θα κερδίσει σε μια εβδομάδα την Εφές στο Telekom Center.

Λαμβάνοντας υπόψη τους πόντους υπέρ και κατά ανά 100 κατοχές, τις επιδόσεις εντός κι εκτός έδρας, το πρόγραμμα που έχουν αλλά και τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων σεζόν, η σελίδα Figurei8ht παρουσιάζει με ποσοστά πού μπορούν να καταταγούν οι διεκδικητές της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός, που πριν το ματς με τη Βαλένθια είχε 72% να είναι στην εξάδα, πλέον υποχώρησε στο 56%. Στο 68% είναι η Χάποελ Τελ Αβίβ, στο 50% η Ζάλγκιρις, ενώ 17% έχει η Μονακό, 7% η Μπαρτσελόνα και 2% ο Ερυθρός Αστέρας.

Σε ό,τι αφορά στη μάχη για την τετράδα και το πλεονέκτημα, πέρα από Ολυμπιακό και Βαλένθια που είναι σίγουροι, στο 97% είναι η Φενέρμπαχτσε, η Ρεάλ έχει 95% και η Χάποελ 8%.

Όσο για τα play in και τις θέσεις 7-10, η Μονακό έχει 94%, η Μπαρτσελόνα 89%, ο Ερυθρός Αστέρας 85%, ενώ η Ντουμπάι BC 20% και η Μακάμπι 12%.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



