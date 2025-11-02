Ποιες είναι οι πόλεις που προτιμούν οι ψηφιακοί νομάδες στην Ευρώπη–Ανάμεσά τους και η Πάτρα

Νέα σημεία αναφοράς για εγκατάσταση αναζητούν οι ψηφιακοί νομάδες στην Ευρώπη, πέραν των πρωτευουσών, λαμβάνοντας υπόψη την εύκολη πρόσβαση σε θεωρήσεις, τα χαμηλότερα έξοδα διαβίωσης και τις αναβαθμισμένες υποδομές.

Οι ψηφιακοί νομάδες προτιμούν ολοένα και περισσότερο τις αναδυόμενες ευρωπαϊκές πόλεις έναντι των ακριβών παγκόσμιων μητροπόλεων, όπως το Λονδίνο και το Άμστερνταμ, όπως δείχνει τελευταία έρευνα του Fortune.

Η ελκυστικότητα της Ευρώπης προκύπτει από την μοναδική της σύνθεση 40 και πλέον αλληλοσυνδεδεμένων χωρών, με ισχυρές υποδομές, γρήγορη συνδεσιμότητα και εξαιρετική ποιότητα ζωής. Πολλές χώρες προσφέρουν πλέον εξειδικευμένες θεωρήσεις και φορολογικά κίνητρα που απευθύνονται ειδικά σε απομακρυσμένους εργαζόμενους.

Η ανάλυση του Fortune, που βασίζεται σε κριτήρια όπως οι απαιτήσεις βίζας, το κόστος ζωής, τα ποσοστά εγκληματικότητας, η υγειονομική περίθαλψη, η πρόσβαση σε ευρυζωνικό δίκτυο και το κλίμα, αποκαλύπτει μερικές εκπληκτικές πόλεις στην κορυφή της λίστας.

Η Αλβανία κυριαρχεί με τρεις πόλεις στην πρώτη δεκάδα, με την Βλόρα να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Η παραθαλάσσια πόλη συνδυάζει την παραλιακή ζωή με την πρόσβαση στα βουνά, προσφέροντας σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η αυξανόμενη κοινότητα απομακρυσμένων εργαζομένων και η πολιτική βίζας φιλική προς τους νομάδες ενισχύει τη δημοτικότητά της.

Οι ελληνικές πόλεις έχουν επίσης ισχυρή παρουσία, με την Καλαμάτα να κατατάσσεται δεύτερη. Η βίζα ψηφιακού νομάδα της χώρας επιτρέπει τουλάχιστον ετήσια διαμονή, ενώ η ευρεία πρόσβαση στο γρήγορο ίντερνετ και οι προσιτές κατοικίες προσελκύουν διεθνή ταλέντα. Η Τουρκία είναι παρούσα με την Σμύρνη στην τρίτη θέση, συνδυάζοντας σύγχρονες ανέσεις με ιστορικό χαρακτήρα.

Περαιτέρω, η πρωτεύουσα της Μάλτας, Βαλέτα, κατατάσσεται τέταρτη, με την αρχιτεκτονική της να είναι προστατευόμενη από την UNESCO και με ισχυρές υποδομές ψηφιακής τεχνολογίας. Η ειδική Άδεια Διαμονής για Ψηφιακούς Νομάδες και η προοδευτική νομοθεσία γύρω από τα κρυπτονομίσματα και τα διαδικτυακά παιχνίδια, προσθέτουν στην έλξη της.

Η πόλη της Μάλαγα στην Ισπανία κλείνει την πρώτη πεντάδα, με τη χαλαρή ατμόσφαιρα και τις εξαιρετικές συγκοινωνιακές συνδέσεις στην Ευρώπη, ενώ το νέο πρόγραμμα θεώρησης για ψηφιακούς νομάδες της Ισπανίας ενισχύει τη θέση της. Άλλες σημαντικές αναφορές περιλαμβάνουν τις πόλεις Κατάνια στην Ιταλία, που επωφελούνται από τη νέα βίζα για απομακρυσμένη εργασία της χώρας, και την Ζαντάρ στην Κροατία, που λειτουργεί κάτω από ένα από τα πρώτα συστήματα αδειών για ψηφιακούς νομάδες παγκοσμίως.

Ποιες είναι οι νέες «πρωτεύουσες» που ανέδειξαν οι ψηφιακοί νομάδες

Αναλυτικά, οι καλύτερες πόλεις για απομακρυσμένη εργασία στην Ευρώπη σύμφωνα με την ανωτέρω έρευνα, είναι με σειρά κατάταξης, οι εξής: Βλόρα στην Αλβανία, Καλαμάτα στην Ελλάδα, Σμύρνη στην Τουρκία, Βαλέτα στη Μάλτα, Μάλαγα στην Ισπανία, Πάτρα-Ελλάδα, Τίρανα- Αλβανία, Δυρράχιο- Αλβανία, Βαλένθια-Ισπανία, Κατάνια στην Ιταλία στην ίδια θέση με την Αθήνα και τη Λάρισα στην Ελλάδα, Λευκωσία στην Κύπρο, Ρώμη στην Ιταλία, Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα, Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία, Νάπολη και Μπολόνια στην Ιταλία, Σπλιτ στην Κροατία, Ποντίγκορα στο Μαυροβούνιο, Ζαντάρ και Πούλα στην Κροατία, Φάρο στην Πορτογαλία, ενώ στις τελευταίες θέσεις της λίστας ισοβαθμούν η Μαδρίτη στην Ισπανία και η Τιμισοάρα στη Ρουμανία.

