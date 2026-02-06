Ποινική δίωξη στο Σμήναρχο που κατηγορείται για κατασκοπεία – Ομολόγησε και κινδυνεύει με αφαίρεση ιθαγένειας

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στο εσωτερικό της Πολεμικής Αεροπορίας και στο πολιτικό σύστημα, καθώς Σμήναρχος της ΠΑ κατηγορείται για κατασκοπεία, με διαρροή διαβαθμισμένων στρατιωτικών πληροφοριών σε αποδέκτες που συνδέονται με την Κίνα.

Ο κατηγορούμενος αξιωματικός ολοκλήρωσε σήμερα, Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2026, την απολογία του ενώπιον των αρμόδιων στρατιωτικών αρχών, έχοντας – σύμφωνα με πληροφορίες – ομολογήσει ότι η δραστηριότητά του αφορούσε πρόσωπα ή διαύλους με σύνδεση στην Κίνα.

Η κατηγορία και η διαδικασία

Ο Σμήναρχος συνελήφθη με την κατηγορία της «συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Προσήλθε στο κτίριο του Αεροδικείου λίγο πριν τις 10:00 το πρωί, συνοδευόμενος από άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας, όπου και ολοκλήρωσε την απολογία του. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, ενώ με απόφαση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγού Δημήτριου Χούπη, τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα.

Ο αξιωματικός κρατείται σε μονάδα της Αερονομίας στον Βύρωνα και έχει προθεσμία έως την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου για να απολογηθεί εκ νέου.

Το ενδεχόμενο αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά πλέον διάταξη πρόσφατου πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που έχει ήδη ψηφιστεί και αποτελεί νόμο του κράτους, με τίτλο:

«Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».

Σύμφωνα με το άρθρο 298, προβλέπεται η δυνατότητα κήρυξης έκπτωσης από την ελληνική ιθαγένεια, σε περιπτώσεις αμετάκλητης καταδίκης για:

παραβίαση μυστικών της Πολιτείας (άρθρο 146 Ποινικού Κώδικα)

μετάδοση στρατιωτικών μυστικών (άρθρο 144 Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα)

Η συγκεκριμένη διάταξη είχε προκαλέσει ερωτήματα και αντιδράσεις κατά τη συζήτησή της στη Βουλή, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να παραπέμπει σε κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση των βουλευτών – ενημέρωση που, τελικά, δεν ζητήθηκε.

Νέες υπόνοιες για προγενέστερη γνώση της υπόθεσης

Υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων και της παραδοχής που φέρεται να έκανε ο Σμήναρχος ενώπιον του ανακριτή και του στρατιωτικού εισαγγελέα, η επίμαχη διάταξη αποκτά πλέον νέο πολιτικό και θεσμικό βάρος.

Παράλληλα, ενισχύεται η εκτίμηση ότι ήδη από τις αρχές Ιανουαρίου υπήρχαν πληροφορίες για την έκνομη δράση του αξιωματικού, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το χρονικό βάθος και τον χειρισμό της υπόθεσης.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, καθώς αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας με διεθνείς προεκτάσεις.

Πηγή: OnAlert.gr

