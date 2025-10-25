Ποιο μπάσκετ; Για πολιτικούς λόγους στο Παρτίζαν-Παρί αδιανόητο ξύλο! ΒΙΝΤΕΟ

Η αφορμή για την δημιουργία της έντασης αυτής καταγράφηκε στο Twitter. Σε αυτό διακρίνεται ένας φίλος της Παρτιζάν να κρατάει ένα πλακάτ, το οποίο έγραφε: «Φοιτητές μέσα, ο Βούτσιτς έξω, προδότης, όποιος στηρίζει τη BIA (μυστική υπηρεσία) είναι σκουπίδί»

Ποιο μπάσκετ; Για πολιτικούς λόγους στο Παρτίζαν-Παρί αδιανόητο ξύλο! ΒΙΝΤΕΟ
25 Οκτ. 2025 12:10
Pelop News

Η Παρτιζάν γνώρισε την ήττα χθες από την Παρί στην Stark Arena, ωστόσο το παιχνίδι του Βελιγραδίου κατά κάποιο τρόπο ήρθε σε δεύτερη μοίρα λόγω των γενικευμένων επεισοδίων που ξέσπασαν στις κερκίδες, μεταξύ των οπαδών των γηπεδούχων.

Μάλιστα, ο λόγος της σύρραξη δεν είχε να κάνει με το μπάσκετ ή τον αθλητισμό γενικότερα, αλλά με την πολιτική όπως αναφέρουν στην Σερβία.

Το πλακάτ που ξεκίνησε τα επεισόδια στο Παρτίζαν-Παρί
Η αφορμή για την δημιουργία της έντασης αυτής καταγράφηκε σε ένα video που έχει ανέβει στο Twitter. Σε αυτό διακρίνεται ένας φίλος της Παρτιζάν να κρατάει ένα πλακάτ, το οποίο έγραφε: «Φοιτητές μέσα, ο Βούτσιτς έξω, προδότης, όποιος στηρίζει τη BIA (μυστική υπηρεσία) είναι σκουπίδί».

Αυτό λοιπόν είχε ωστόσο τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος είναι πολιτικός και από το 2017 είναι ο Πρόεδρος της χώρας. Πριν πάρει το κορυφαίο αυτό αξίωμα, είχε διατελέσει πρωθυπουργός (2014–2017) και υπουργός Άμυνας και Πληροφόρησης σε παλαιότερες κυβερνήσεις. Είναι ηγέτης του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) και θεωρείται η κυρίαρχη πολιτική φυσιογνωμία της Σερβίας την τελευταία δεκαετία.


Η BIA είναι η Bezbednosno-informativna agencija, δηλαδή η Υπηρεσία Ασφαλείας και Πληροφοριών της Σερβίας, κάτι σαν τη μυστική υπηρεσία / ΕΥΠ της χώρας. Οι αντιπολιτευόμενοι θεωρούν ότι ελέγχεται από τον Βούτσιτς και χρησιμοποιείται πολιτικά, για παρακολούθηση ή εκφοβισμό αντιπάλων, δημοσιογράφων και φοιτητών.

Πως κλιμακώθηκε η ένταση

Όπως λοιπόν μπορείτε να δείτε στο video, 2-3 άνδρες πλησιάζουν αυτόν που κρατούσε το πλακάτ και με επιθετική διάθεση του ζητούν να το κατεβάσει. Η παρέμβαση όμως όσων ήταν γύρω του, δεν τους επέτρεψε να τον πλησιάσουν και έτσι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν.

Αμέσως το γήπεδο άρχισε να τους αποδοκιμάζει και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα social media, αυτοί που διαφωνούσαν με το πλακάτ επέστρεψαν στο σημείο, όμως αυτή τη φορά ήταν περισσότεροι με αποτέλεσμα να πετύχουν προσωρινά τον στόχο τους.

Και λέμε προσωρινά γιατί αργότερα, το πλακάτ αυτό ξανασηκώθηκε στα χέρια του νεαρού.

Λίγο αργότερα, στο ένα από τα πέταλα του γηπέδου, η ένταση κλιμακώθηκε και άρχισε να πέφτει ξύλο μεταξύ των οπαδών, με αποτέλεσμα κάποιοι να αναγκαστούν να φύγουν προκειμένου να γλιτώσουν.

Όλα δείχνουν, εκεί δόθηκε η συνέχεια στο παραπάνω περιστατικό, ωστόσο οι Σερβικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο. Στα social media αναφέρουν πάντως, πως οι συγκρούσεις ήταν μεταξύ των φιλοκυβερνητικών γκρουπ των οπαδών της Παρτιζάν και των Grobari.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:11 «Η Ειρήνη τα ρίχνει σε όλους, είναι άρρωστη στο μυαλό. Έχει τρία πρόσωπα» συγκλονίζει η γιαγιά του Παναγιωτάκη
12:10 Ποιο μπάσκετ; Για πολιτικούς λόγους στο Παρτίζαν-Παρί αδιανόητο ξύλο! ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Φέρνει διαιτητές εκτός Αχαΐας
11:50 Το «ευχαριστώ» της Βανδή και η απάντησή της για το περιπολικό
11:41 ΝΟΠ: Δύσκολη διπλή αποστολή κόντρα στον Πανιώνιο
11:31 Πάτρα: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία εκπαίδευση αστυνομικών για τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους
11:19 ΗΠΑ: Με αεροπλανοφόρο στην Καραϊβική τροφοδοτούν φόβους ότι θα ξεσπάσει πόλεμος με τη Βενεζουέλα
11:08 Εντατικοί έλεγχοι και στην Πάτρα: Την παράνομη πώληση αλκοόλ θέλουν να πατάξουν οι Αρχές
10:55 Η μεγάλη μάχη που δίνει για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 40χρονη, η οποία ξυλοκοπήθηκε από τον σύζυγό της
10:44 Πάτρα: Γυναίκες έκλεβαν ρεύμα, συνελήφθησαν, δεν είχαν ούτε ταυτότητα!
10:35 PINK THE CITY 2025: Η Διαδρομή αλλάζει. Το μήνυμα πάντα ίδιο. Πρόληψη για όλους – Πρόληψη παντού!
10:25 Αιματηρό επεισόδιο, 50χρονος μαχαίρωσε αστυνομικό που προσπάθησε να τον συλλάβει
10:15 Θωράκιση της Αχαΐας με συνέργειες: Ξεκινούν έργα στις λεκάνες Πείρου και Μείλιχου
10:03 Πάτρα; Σοβαρό τροχαίο και σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο
9:54 Γιάννης ο τρομερός! Δείτε τι έκανε απέναντι στους Ράπτορς στον Καναδά, ΒΙΝΤΕΟ
9:47 «Γνώριζα πως ο γαμπρός μου απειλεί τη ζωή της», αθωώθηκε ο άνδρας που γρονθοκόπησε τον πρώην σύζυγο της αδελφής του
9:36 Που θα δείτε Νάπολι-Ίντερ, Ηρακλής -Νίκη Βόλου και Μπενφίκα – Αρούκα
9:28 Πως «στήθηκε» στον Πύργο η μεγάλη επιχείρηση-«σκούπα» σε καταυλισμό ρομά
9:18 Μνημείο διχασμού
9:14 Καιρός (25/10/2025): Θυμίζει άνοιξη, τι ισχύει για τη Δυτική Ελλάδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ