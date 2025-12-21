Ποιο δώρο Χριστουγέννων ταιριάζει σε κάθε ζώδιο

Γνωρίζεστε χρόνια, έχετε αγοράσει τα πάντα μέχρι τώρα και έχετε στερέψει από ιδέες. Ή στο άλλο άκρο, γνωρίζεστε ελάχιστα και διστάζετε γιατί δεν ξέρετε αν θα καταφέρετε να πέσετε μέσα στις προτιμήσεις.

Εμείς διαλέξαμε και προτείνουμε δώρα για όλα τα γούστα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση κι αν ανήκετε, ο παράγοντας «ζώδιο» εγγυάται 100% επιτυχία στα χριστουγεννιάτικα δώρα (αρκεί να διαβάσετε και τον ωροσκόπο!).

Κριός (21 Μαρτίου – 20 Απριλίου)

Πρακτικά δώρα που σου έχει πει ότι χρειάζεται (π.χ. μία εσπρεσσιέρα, το κινητό τηλέφωνο, τις τέλειες μπότες ή το κομψό πουκάμισο κλπ)

Ταύρος (21 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Καλλυντικά, αρώματα και οτιδήποτε σχετίζεται με το φαγητό (π.χ. υπερπαραγωγή δείπνο)

Δίδυμος (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Βιβλία, συνδρομή σε υπηρεσία streaming για ταινίες και σειρές

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Είδη σπιτιού

Λέων (23 Ιουλίου – 23 Αυγούστου)

Ό,τι πιο λαμπερό βρείτε

Παρθένος (24 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Agenda ή ρολόι

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)

Κοσμήματα ή μανικετόκουμπα

Σκορπιός (23 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Εσώρουχα

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Πατίνι ή inline rollers

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 ιανουαρίου)

Οτιδήποτε σε κλασσικό στυλ, ιδανικά κάτι που θα τους χρησιμεύσει στη δουλειά τους

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 19 Φεβρουαρίου)

Οτιδήποτε που θα τους βοηθήσει σε κάποιο από τα εκατομμύρια χόμπι τους

Ιχθείς (20 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Χειροποίητο έργο τέχνης (πίνακας, κεραμικά, κλπ).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



