Ποιο δώρο Χριστουγέννων ταιριάζει σε κάθε ζώδιο

Εμείς διαλέξαμε και προτείνουμε δώρα για όλα τα γούστα.

Ποιο δώρο Χριστουγέννων ταιριάζει σε κάθε ζώδιο
21 Δεκ. 2025 13:25
Pelop News

Γνωρίζεστε χρόνια, έχετε αγοράσει τα πάντα μέχρι τώρα και έχετε στερέψει από ιδέες. Ή στο άλλο άκρο, γνωρίζεστε ελάχιστα και διστάζετε γιατί δεν ξέρετε αν θα καταφέρετε να πέσετε μέσα στις προτιμήσεις.

Εμείς διαλέξαμε και προτείνουμε δώρα για όλα τα γούστα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση κι αν ανήκετε, ο παράγοντας «ζώδιο» εγγυάται 100% επιτυχία στα χριστουγεννιάτικα δώρα (αρκεί να διαβάσετε και τον ωροσκόπο!).

Κριός (21 Μαρτίου – 20 Απριλίου)

Πρακτικά δώρα που σου έχει πει ότι χρειάζεται (π.χ. μία εσπρεσσιέρα, το κινητό τηλέφωνο, τις τέλειες μπότες ή το κομψό πουκάμισο κλπ)

Ταύρος (21 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Καλλυντικά, αρώματα και οτιδήποτε σχετίζεται με το φαγητό (π.χ. υπερπαραγωγή δείπνο)

Δίδυμος (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Βιβλία, συνδρομή σε υπηρεσία streaming για ταινίες και σειρές

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Είδη σπιτιού

Λέων (23 Ιουλίου – 23 Αυγούστου)

Ό,τι πιο λαμπερό βρείτε

Παρθένος (24 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Agenda ή ρολόι

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)

Κοσμήματα ή μανικετόκουμπα

Σκορπιός (23 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Εσώρουχα

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Πατίνι ή inline rollers

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 ιανουαρίου)

Οτιδήποτε σε κλασσικό στυλ, ιδανικά κάτι που θα τους χρησιμεύσει στη δουλειά τους

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 19 Φεβρουαρίου)

Οτιδήποτε που θα τους βοηθήσει σε κάποιο από τα εκατομμύρια χόμπι τους

Ιχθείς (20 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Χειροποίητο έργο τέχνης (πίνακας, κεραμικά, κλπ).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:27 Όλυμπος: Εντοπίστηκε ο Μολδαβός ορειβάτης πάνω από το καταφύγιο Πετρόστρουγκα
14:18 Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου ΒΙΝΤΕΟ
14:11 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Μια κραυγή επιβίωσης πίσω από τους αποκλεισμούς
14:08 Χριστουγεννιάτικη γιορτή από τον Σπάρτακο
14:00 Πανεπιστήμιο Πάτρας: Δωρεάν μαθήματα Ελληνικών σε Ινδές
13:50 Τι αποφάσισαν οι αγρότες στην Νίκαια: Διευκολύνσεις για τους εκδρομείς από Τρίτη
13:47 Και φέτος στον Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας ο Χαράλαμπος Πιτσώλης
13:44 Αχαϊκή: «Καταδικάζουμε τη βία, θα τιμωρηθούν παίκτες μας»
13:42 Πρωταθλήτρια Ελλάδας η Αντ. Γιαννακόπουλου της Παναχαϊκής
13:41 Κηφισιά: Σύλληψη δύο ανδρών με βαρύ παρελθόν για ένοπλη ληστεία 180.000 ευρώ
13:35 Χριστουγεννιάτικες επισκέψεις Πελετίδη σε ιδρύματα για ευχές
13:25 Ποιο δώρο Χριστουγέννων ταιριάζει σε κάθε ζώδιο
13:15 Ο Προμηθέας νίκησε τους Rising Stars Νότου – Φωτογραφίες
13:08 Λειψυδρία στην Αττική: Τα μέτρα της ΕΥΔΑΠ για το επόμενο διάστημα
12:58 Αγρίνιο: Αυτοκτονία 46χρονου άνδρα
12:50 Κρεμλίνο: Δεν προετοιμάζεται τριμερής συνάντηση με ΗΠΑ και Ουκρανία
12:43 Απίστευτο: Rave party ηλεκτρονικής μουσικής στα σκαλιά εκκλησίας στο Γαλάτσι! ΦΩΤΟ
12:34 Πέθανε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Ξενοφών Ζηκίδης
12:30 Μάγνης: Περί ποδοσφαίρου, γυναικών και άλλων δαιμονίων
12:26 Διάσωση 212 αλλοδαπών και σύλληψη διακινητή σε νέες επιχειρήσεις νότια της Κρήτης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ