Ποιο νησί ου Αιγαίου προτείνουν τα διεθνή ΜΜΕ για διακοπές εκτός σεζόν

Η Αστυπάλαια ξεχωρίζει ως ένας προορισμός που συνδυάζει φυσική ομορφιά, πολιτισμό και αυθεντική ατμόσφαιρα, ακόμη και εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η γερμανική ιστοσελίδα Reisereporter συμπεριέλαβε το νησί ανάμεσα στα δέκα καλύτερα μέρη της Ευρώπης για αναζωογόνηση «off season», ενώ το γαλλικό En-Vols.com χαρακτηρίζει την Αστυπάλαια «μυστικό παράδεισο με την πιο φωτογενή Χώρα του Αιγαίου».

Η βρετανική εφημερίδα Express αναδεικνύει την αυθεντική γοητεία του νησιού, που συνδυάζει τα γραφικά σοκάκια, τις ιστορικές εκκλησίες και το εντυπωσιακό κάστρο. Το ιταλικό Vanity Fair εντυπωσιάζεται από τα γαλαζοπράσινα νερά, τις εναλλακτικές δραστηριότητες στη φύση και την αρμονική συνύπαρξη διαφορετικών αρχιτεκτονικών στοιχείων, κατατάσσοντας το νησί ανάμεσα στα καλύτερα της Ελλάδας.

Οι προσπάθειες του Δήμου Αστυπάλαιας να αναδείξει τα ιστορικά μνημεία, τη γαστρονομία, τις βιώσιμες πρωτοβουλίες και την ποιοτική φιλοξενία, φαίνεται να αποδίδουν καρπούς. Όπως αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Κώστας Καμπύλης: «Στόχος μας δεν είναι μόνο ο ήλιος και η θάλασσα, αλλά να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις που κάνουν τους επισκέπτες να επιστρέφουν ξανά και ξανά».

