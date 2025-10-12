Ποιο ρόφημα μας φέρνει πιο κοντά στην κατάθλιψη

Όσο μας αρέσουν, τόσο μας βλάπτουν, όπως δείχνουν όλο και περισσότερα επιστημονικά ευρήματα. Ο λόγος για τα αγαπημένα μας αναψυκτικά, τα οποία, σύμφωνα με νέα μελέτη από το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τον Διαβήτη (DZD), επηρεάζουν όχι μόνο την μεταβολική, αλλά και την ψυχική μας υγεία. Τα σχετικά ευρήματα δημοσιεύονται στο JAMA Psychiatry.

Είναι ήδη γνωστό ότι τα σακχαρούχα ποτά δεν αποτελούν μια καλή διατροφική επιλογή. Πλήθος επιστημονικών στοιχείων τα συνδέει με διάφορες επιπτώσεις υγείας, όπως παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακές παθήσεις και καρκίνο. Ωστόσο, όλο και περισσότερες ενδείξεις μαρτυρούν ότι επηρεάζουν εξίσου αρνητικά και την ψυχική ευεξία.

Πώς συνδέονται τα αναψυκτικά με τον κίνδυνο κατάθλιψης

Για να διερευνήσουν αυτό το ζήτημα, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από την έρευνα Marburg–Münster Affective Cohort (MACS), η οποία περιελάμβανε 932 ενήλικες, ηλικίας 18-65 ετών. Από αυτούς, οι 405 είχαν διαγνωστεί με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, ενώ οι 527 ήταν υγιείς.

Η μελέτη διαπίστωσε μια σαφή συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης αναψυκτικών και της διάγνωσης και σοβαρότητας της κατάθλιψης, με το φαινόμενο να παρατηρείται εντονότερα στις γυναίκες. Όσες, μάλιστα, κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες σακχαρούχων ποτών, είχαν 17% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν κατάθλιψη με πιο σοβαρά συμπτώματα.

Ο ρόλος του εντερικού μικροβιώματος

Η μελέτη προσφέρει μια πιθανή εξήγηση γι’ αυτή τη σχέση: Οι γυναίκες που κατανάλωναν τακτικά σακχαρούχα ποτά παρουσίαζαν σημαντικά υψηλότερη αφθονία βακτηρίων Eggerthella στο έντερό τους. Προηγούμενες έρευνες έχουν συσχετίσει το Eggerthella με την κατάθλιψη, ενώ η παρούσα μελέτη παρέχει την πρώτη ισχυρή απόδειξη ότι μπορεί να μεσολαβεί στη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης σακχαρούχων ποτών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

«Τα δεδομένα μας υποδηλώνουν ότι η σχέση μεταξύ αναψυκτικών και συμπτωμάτων κατάθλιψης διαμεσολαβείται από την επίδραση του μικροβιώματος», λέει η δρ. Sharmili Edwin Thanarajah, επικεφαλής της μελέτης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Φρανκφούρτης και στο MPI για την Έρευνα του Μεταβολισμού στην Κολωνία, συνεργάτης του DZD.

Τα σακχαρούχα ποτά, όπως τα αναψυκτικά, περιέχουν γλυκόζη, φρουκτόζη, συντηρητικά και τεχνητά γλυκαντικά, συστατικά που διαταράσσουν την ευαίσθητη ισορροπία του εντερικού μικροβιώματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ευνοούν τα βακτήρια που προάγουν τη φλεγμονή και μειώνουν τα προστατευτικά λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας. Μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι τέτοιες μικροβιακές αλλαγές μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονώδεις διεργασίες στο νευρικό σύστημα, αυξάνοντας ενδεχομένως τις καταθλιπτικές συμπεριφορές.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις της μελέτης ήταν οι διαφορές φύλου. Οι άνδρες που κατανάλωναν τακτικά σακχαρούχα ποτά δεν παρουσίασαν αύξηση του Eggerthella, ούτε σύνδεση με καταθλιπτικά συμπτώματα. Οι λόγοι γι’ αυτή τη διαφορά παραμένουν ασαφείς, αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνουν ορμονικούς παράγοντες ή ανοσολογικές αντιδράσεις που σχετίζονται άμεσα με το φύλο.

Μια νέα εποχή στην πρόληψη και τη θεραπεία

«Η μελέτη ανοίγει νέες προοπτικές για την πρόληψη και τη θεραπεία των καταθλιπτικών διαταραχών», σημειώνει η ερευνήτρια του DZD Rachel Lippert από το Γερμανικό Ινστιτούτο Ανθρώπινης Διατροφής Potsdam-Rehbrücke (DIfE). Στρατηγικές βασισμένες στο μικροβίωμα, όπως η στοχευμένη διατροφή ή οι προβιοτικές θεραπείες, θα μπορούσαν να βοηθήσουν ενδεχομένως στην ανακούφιση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Οι ερευνητές τονίζουν ότι είναι σημαντικό να ενσωματωθούν διατροφικές παρεμβάσεις σε εκστρατείες, προγράμματα φροντίδας και στρατηγικές πρόληψης της ψυχικής υγείας.

«Η διατροφή διαμορφώνει το μικροβίωμα, επομένως αποτελεί έναν πιθανό θεραπευτικό στόχο», εξηγεί ο δρ. Thanarajah. «Ακόμη και μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών -ιδιαίτερα η μείωση της κατανάλωσης αναψυκτικών- μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην ψυχική υγεία».

