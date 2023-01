Ποιο βότανο καταπολεμά τη γρίπη και τις ιώσεις

Η εχινάκεια είναι ένα βότανο της φύσης, που αρκετοί χρησιμοποιούν για να αποκρούσουν ή να συντομεύσουν τη διάρκεια του κρυολογήματος ή της γρίπης.

Εάν η πανδημία COVID-19 μας δίδαξε κάτι, είναι κρίσιμη σημασία να φροντίζετε σωστά την υγεία του ανοσοποιητικού σας. Και με την έξαρση του κρυολογήματος και της γρίπης, τώρα είναι η ώρα, να πάρετε εχινάκεια και να υποστηρίξετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα, ώστε να παραμείνετε υγιείς και δραστήριοι αυτούς τους πιο ψυχρούς μήνες.

Τι είναι η εχινάκεια

Φαρμακευτικό φυτό ιθαγενών Αμερικανών, η δημοτικότητα της εχινάκειας οφείλεται στη φήμη της ως βότανο ικανό, να βοηθήσει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού σας συστήματος, στη μείωση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και της γρίπης και στην καταπολέμηση των λοιμώξεων.

Όπως αναφέρει το Mount Sinai Hospital, πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η ικανότητα της εχινάκειας να υποστηρίζει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, να ανακουφίζει τον πόνο και να καταπραΰνει τη φλεγμονή λόγω των δραστικών ουσιών που αποτελείται και έχει ορμονικές, αντιικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες που υποστηρίζουν την καλή υγεία.

Ενώ η εχινάκεια μπορεί να προσφέρει πολλά πιθανά οφέλη για την υγεία – με αρχαιολογικά στοιχεία για τη χρήση της ως βιώσιμης θεραπείας που χρονολογείται από αιώνες, τα αποτελέσματα διαφόρων μελετών που αξιολογούν την ικανότητά της να προλαμβάνει ή να μειώνει τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος, της γρίπης ή άλλων ιογενών λοιμώξεων έχουν οδηγήσει σε μικτές απόψεις για την πιθανή αποτελεσματικότητά του.

«Το βότανο αυτό, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των πιθανοτήτων κρυολογήματος», λέει η Blanca Garcia, RDN, εγγεγραμμένη διαιτολόγος διατροφολόγος στο HealthCanal, στο Eat This, Not That! «Αν και δεν υπάρχει αρκετή έρευνα που να δείχνει ότι η εχινάκεια μπορεί να θεραπεύσει ή να θεραπεύσει οποιεσδήποτε ασθένειες».

Δεδομένου αυτών των ασυνεπειών, μπορεί να αναρωτιέστε εάν η καθημερινή κατανάλωση συμπληρωμάτων εχινάκειας μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας. Είναι αυτό το φυτικό συμπλήρωμα καλό για εσάς; Είναι μη ασφαλές; Είναι καθόλου αποτελεσματικό; Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα σας όταν παίρνετε εχινάκεια κάθε μέρα

Το βότανο που καταπολεμά γρίπη και ιώσεις

Η εχινάκεια είναι ευρέως γνωστή για τα οφέλη της για το ανοσοποιητικό, ειδικά για τη μείωση των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος και της γρίπης. Ωστόσο, η έρευνα για τις επιδράσεις της εχινάκειας στο ανοσοποιητικό σύστημα παρέχει ανάμεικτα αποτελέσματα. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι το βότανο μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα της ασθένειας και να σας βοηθήσει να αναρρώσετε πιο γρήγορα, ενώ άλλες προτείνουν ότι η εχινάκεια δεν έχει κανένα απολύτως όφελος. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πράγματα, η εχινάκεια εξακολουθεί να είναι ένα ασφαλές φυτικό φάρμακο που δεν βλάπτει να το δοκιμάσετε όταν αισθάνεστε ότι σας πέφτει κάτι.

«Μπορεί επίσης,να ληφθεί ως συμπλήρωμα», λέει η Garcia. «Οι περισσότερες έρευνες για αυτό το βότανο, έχουν προσανατολιστεί προς τα οφέλη της για προβλήματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος». Αν και απαιτείται πιο συμπερασματική έρευνα σχετικά με την έκταση της αποτελεσματικότητάς της, η έρευνα έχει επίσης επισημάνει ότι η εχινάκεια εξακολουθεί να είναι ένα ασφαλές φυτικό φάρμακο.

Βοηθά στην πρόληψη της κυτταρικής βλάβης

Η εχινάκεια, έχει με αντιοξειδωτικά – μόρια που προστατεύουν τα κύτταρα σας από τη βλάβη των ελεύθερων ριζών, που ονομάζεται επίσης «οξειδωτικό στρες». Οι ελεύθερες ρίζες είναι επιβλαβείς ουσίες που παράγονται όταν το σώμα σας αφομοιώνει ανθυγιεινά τρόφιμα ή εκτίθεται σε τοξικές χημικές ουσίες. Πολλά στοιχεία δείχνουν ότι το οξειδωτικό στρες μπορεί να είναι υπεύθυνο για πολλές χρόνιες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, των καρδιακών παθήσεων και του διαβήτη.

Ευτυχώς, μερικά από τα αντιοξειδωτικά που βρίσκονται στην εχινάκεια, όπως τα φλαβονοειδή, το κιχορικό οξύ, το ροσμαρινικό οξύ, μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη των ελεύθερων ριζών από το να καταστρέψουν την κυτταρική σας υγεία.

Βελτιώνει το δέρμα και μειώνει τις ρυτίδες

Εάν υποφέρετε από έκζεμα ή άλλες δερματικές παθήσεις, η εχινάκεια μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε τα προβλήματα φροντίδας του δέρματος. Σε μια μελέτη του 2017 που δημοσιεύθηκε στο Journal of Dermatological Science, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι κρέμες περιποίησης δέρματος που περιέχουν το εκχύλισμα εχινάκειας βελτίωσαν τα συμπτώματα του εκζέματος και βοήθησαν τη συνολική υγεία του δέρματος.

Μια άλλη μικρότερη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Cosmetic Science διαπίστωσε επίσης ότι τα προϊόντα περιποίησης δέρματος που περιέχουν εκχυλίσματα εχινάκειας μπορούν να ενυδατώσουν το δέρμα σας και ακόμη και να μειώσουν την εμφάνιση των ρυτίδων.

Παρενέργειες

Τα συμπληρώματα εχινάκειας θεωρούνται γενικά ασφαλή και έχουν γίνει καλά ανεκτά για βραχυπρόθεσμη χρήση. Ενώ πολλοί άνθρωποι βρήκαν την εχινάκεια χρήσιμη για τη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και της γρίπης, δεν συνιστάται η λήψη αυτού του συμπληρώματος για παρατεταμένη χρονική περίοδο ή η εξάρτηση από αυτό ως πανάκεια για όλες τις παθήσεις. Σύμφωνα με την Garcia, η μακροχρόνια χρήση αυτών των συμπληρωμάτων μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει μικρές ανεπιθύμητες παρενέργειες.

«Ορισμένες αναφερόμενες παρενέργειες της υπερβολικής κατανάλωσης, από αυτ΄οτο βότανο, μπορεί να είναι γαστρεντερικά προβλήματα, όπως πόνος στο στομάχι ή ναυτία», λέει η Garcia.

«Η βραχυπρόθεσμη κατανάλωση εχινάκειας μπορεί να μην προκαλέσει παρενέργειες», προσθέτει η Garcia. «Αλλά για μακροχρόνια καθημερινή χρήση, [αυτό] είναι προς το παρόν άγνωστο· δεν υπάρχει αρκετή έρευνα για να υποστηρίξει την καθημερινή χρήση».

Πηγή: healthstories.gr