Ποιοι διαχειρίζονται σήμερα τα εκατοντάδες εκατομμύρια του Τζέφρι Έπσταϊν

Δύο πρόσωπα που για χρόνια κινούνταν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν. Πρόκειται για τον λογιστή Ρίτσαρντ Καν και τον επί χρόνια δικηγόρο του Ντάρεν Ίνταϊκ, οι οποίοι ανέλαβαν τη διαχείριση της τεράστιας περιουσίας του μετά τον θάνατό του το 2019.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο άνδρες απέκτησαν καθοριστικό ρόλο λίγες μόλις ημέρες πριν από τον θάνατο του Έπσταϊν, όταν ο ίδιος αναθεώρησε τη διαθήκη του και τους όρισε συν-εκτελεστές της περιουσίας του. Η αξία της εκτιμήθηκε τότε περίπου στα 635 εκατ. δολάρια, ενώ όλα τα βασικά περιουσιακά στοιχεία μεταφέρθηκαν σε trust που τέθηκε υπό τον έλεγχό τους.

Έκτοτε, ο Καν και ο Ίνταϊκ διαχειρίζονται όχι μόνο εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, αλλά και έγγραφα, οικονομικά στοιχεία και υποθέσεις που συνδέονται με ένα από τα πιο σκοτεινά σκάνδαλα των τελευταίων δεκαετιών στις ΗΠΑ.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και σε περιστατικό που σημειώθηκε μετά την έφοδο του FBI στη βίλα του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη, τον Ιούλιο του 2019. Τότε, σε χρηματοκιβώτιο εντοπίστηκαν διαμάντια, μετρητά, διαβατήρια και ηλεκτρονικά αρχεία. Όταν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες επέστρεψαν για να τα κατασχέσουν, το χρηματοκιβώτιο ήταν άδειο. Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα, ο Καν είχε ζητήσει να μεταφερθεί το περιεχόμενο σε δύο βαλίτσες και να οδηγηθεί στο σπίτι του, πριν αυτό παραδοθεί αργότερα στο FBI.

Οι δύο άνδρες βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο ερωτημάτων για το εύρος της εμπλοκής τους στη συνολική οικονομική λειτουργία του Έπσταϊν. Δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι είχαν εξουσιοδότηση υπογραφής σε σχεδόν όλους τους τραπεζικούς του λογαριασμούς, ενώ συμμετείχαν στη διαχείριση πολλών από τις εταιρείες του. Παράλληλα, είχαν λάβει σημαντικά ποσά σε αμοιβές και δάνεια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να πραγματοποιούσαν αναλήψεις μετρητών για λογαριασμό του.

Στο μεταξύ, σε υπόθεση που κατατέθηκε στις αμερικανικές Παρθένους Νήσους αναφερόταν ότι οι Καν και Ίνταϊκ γνώριζαν και διευκόλυναν γάμους ανάμεσα σε Αμερικανούς και ξένες γυναίκες, ώστε ο Έπσταϊν να διατηρεί τον έλεγχο πάνω στα θύματά του και να εξασφαλίζεται η παραμονή τους στις ΗΠΑ. Οι ίδιοι απορρίπτουν τις κατηγορίες και αρνούνται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Ως διαχειριστές της περιουσίας, είχαν επίσης κομβικό ρόλο στη δημιουργία του Προγράμματος Αποζημίωσης Θυμάτων του Έπσταϊν. Μέσα από αυτό, περισσότερες από 130 γυναίκες έλαβαν συνολικά 121 εκατ. δολάρια, ενώ υπήρξαν και ξεχωριστές διευθετήσεις σε άλλες αξιώσεις. Την ίδια ώρα, ορισμένες συμφωνίες περιλάμβαναν όρους που απέτρεπαν περαιτέρω νομικές κινήσεις εναντίον τους σε προσωπικό επίπεδο.

Η πίεση προς τους δύο άνδρες παραμένει έντονη. Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ έχει ζητήσει να καταθέσουν για τον ρόλο τους, τις οικονομικές κινήσεις που διαχειρίστηκαν και όσα γνώριζαν για τη δράση του Έπσταϊν. Ο Ρίτσαρντ Καν κατέθεσε ήδη κεκλεισμένων των θυρών, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε για τις σεξουαλικές κακοποιήσεις και το δίκτυο διακίνησης γυναικών που αποδίδεται στον Έπσταϊν.

Στην κατάθεσή του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, ανέφερε ότι δεν είχε δει ποτέ περιστατικά κακοποίησης ούτε είχε λάβει σχετικές καταγγελίες, ενώ υποστήριξε ότι είχε πιστέψει την εξήγηση του Έπσταϊν μετά τη σύλληψή του το 2006. Ωστόσο, μέλη της επιτροπής αμφισβήτησαν ανοιχτά κατά πόσο ένας άνθρωπος με τόσο στενή και μακρόχρονη οικονομική σχέση μαζί του θα μπορούσε να αγνοεί όσα συνέβαιναν.

Η υπόθεση, πάντως, απέχει ακόμη από το να θεωρηθεί κλειστή. Η διαχείριση της περιουσίας του Έπσταϊν, οι αποζημιώσεις προς τα θύματα, οι οικονομικές διαδρομές και τα πρόσωπα που γνώριζαν ή συμμετείχαν σε κρίσιμες αποφάσεις συνεχίζουν να απασχολούν Αρχές, δικαστήρια και Κογκρέσο στις ΗΠΑ.

