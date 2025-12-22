Ποιοι «κρύβονται» πίσω από τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο θυμάτων Τεμπών

Μετά την αναφορά της Μαρίας Καρυστιανού για δημιουργία κόμματος υπάρχει καταγγελία που αφορά τα έσοδα από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, που διοργάνωσε, ο Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών.

Ποιοι «κρύβονται» πίσω από τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο θυμάτων Τεμπών
22 Δεκ. 2025 9:04
Pelop News

Οι οικονομικές δραστηριότητες του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, βρίσκονται στο επίκεντρο της ΑΑΔΕ καθώς την Παρασκευή 19/12/2025 πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο ελεγκτών, από τη Θεσσαλονίκη στα γραφεία του.

Σύμφωνα με το Mega, μετά τα σενάρια περί δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, υπάρχει καταγγελία που αφορά τα έσοδα από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο και τι θα απογίνουν σε περίπτωση αποχώρησής της.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, φέρεται να υπάρχουν καταγγελίες από τον Νίκο Πλακιά καθώς και από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα τα στοιχεία και τα παραστατικά του Συλλόγου θα παραδοθούν στις 9 Ιανουαρίου 2026.

Με αφορμή τον έλεγχο, η πρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε λόγο για «νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας».

Όπως αναφέρει, «όλα είναι καθαρά και διάφανα, γι’ αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησής τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό».

Υπενθυμίζεται ότι ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών έχει διαχωρίσει τη θέση του από τη Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τις δηλώσεις της κατά τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει ενεργά στην πολιτική μέσω της δημιουργίας κόμματος.

Σε ανακοίνωσή τους, μέλη του συλλόγου ανέφεραν: «Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, οι υπογράφοντες θέλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας από όλη αυτή τη φημολογία και συζήτηση που εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα για δημιουργία “Κινήματος – Κόμματος”, στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Συλλόγου, και επιβεβαιώθηκε από την ίδια στις χθεσινές της δηλώσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Επισημαίνεται ακόμα ότι «οι ενέργειες αυτές είναι προσωπικές της επιλογές, δεν είχαμε καμία ενημέρωση επ’ αυτού και καμία ανάμειξη και δεν γνωρίζουμε τους “συνεργάτες” της και τα “επιτελεία” που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί».

και η ανακοίνωση καταλήγει: «Εμείς οι συγγενείς λοιπόν, έχοντας δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, απέναντί μας όλο τον κυβερνητικό μηχανισμό, έχουμε θέσει ως αδιαπραγμάτευτο και αδιασάλευτο στόχο την ανάδειξη του συνόλου των ενόχων και των διαχρονικών αιτιών και κατευθύνσεων που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών».

