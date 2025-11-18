Ποιος είναι ο νέος εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Τράπεζα

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, ο Αντώνης Καμάρας ορίζεται νέος εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης για περαιτέρω αναβάθμιση της συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς και για την ενίσχυση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος στις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στη χώρα. Στόχος είναι η στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας στην ελληνική οικονομία.

Ο Αντώνης Καμάρας διαθέτει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στις Πολιτικές Επιστήμες από το Connecticut College (B.A.) και στις Πολιτική Φιλοσοφία και Διεθνή Πολιτική Οικονομία από το London School of Economics (M.Sc., M.Phil.). Έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και στη σύνδεση της επιχειρηματικής με την επιστημονική κοινότητα.

Η ανάληψη της θέσης από τον Καμάρα αναμένεται να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας και να διευκολύνει την προσέλκυση επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



