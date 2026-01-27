Ποιος θα πάει Eurovision 2026; Το φαβορί στον εθνικό τελικό

Μια συμμετοχή σαρώνει στα στοιχήματα και ξεπερνά το 50%

27 Ιαν. 2026 10:42
Pelop News

Η αντίστροφη μέτρηση για την Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει, με τον εθνικό τελικό της Ελλάδας «Sing for Greece 2026» να συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από το κοινό και τις στοιχηματικές εταιρείες.

Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» έχει αναδειχθεί σε απόλυτο φαβορί για τη νίκη στον εθνικό τελικό, ξεπερνώντας πλέον το 50% στις πιθανότητες νίκης σύμφωνα με τις τρέχουσες αποδόσεις.

Η εκρηκτική πορεία του κομματιού, που έχει αγγίξει τις 1.400.000 προβολές στο YouTube, σε συνδυασμό με την τεράστια απήχηση στα social media –ιδιαίτερα στο TikTok– έχει μεταφραστεί άμεσα σε ενίσχυση της θέσης του στις στοιχηματικές αγορές.

Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, οι πιθανότητες νίκης του Akylas κυμαίνονταν κοντά στο 40%, ενώ του Good Job Nicky στο 30%. Πλέον η διαφορά έχει διευρυνθεί σημαντικά, με τον Akylas να προηγείται ξεκάθαρα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Good Job Nicky με ποσοστό περίπου 21%, ενώ τρίτη έρχεται η Marseaux με 10%. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα στις προβλέψεις των bookmakers.

Ο εθνικός τελικός «Sing for Greece 2026» περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς (11 και 13 Φεβρουαρίου) και τον μεγάλο τελικό στις 15 Φεβρουαρίου, με τον νικητή να εκπροσωπεί την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη.

