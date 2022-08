Πολεμική Αεροπορία: Παρέμβαση ελληνικών F-16 σε αναγνώριση πτήσης επιβατικού αεροσκάφους

Δύο μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας κλήθηκε να προχωρήσει σε αναγνώριση πτήσης επιβατικού αεροσκάφους, το οποίο πετούσε πάνω από την Ελλάδα και δεν ανταποκρίθηκε στις κλήσεις στον ασύρματο.

Με νωπές τις μνήμες από την πτώση του Antonov στην Καβάλα, οι αρμόδιες Αρχές είναι καθημερινά σε εγρήγορση για τον έλεγχο του ελληνικού εναέριου χώρου. Έτσι, στις 10 Αυγούστου υπήρξε παρέμβαση αεροσκαφών της HAF για μια πτήση επιβατικού αεροσκάφους από τον Λίβανο, το οποίο δεν ανταποκρινόταν στα σήματα που δεχόταν στον ασύρματο.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό Intel_Sky στο Twitter, ο οποίος ειδικεύεται στην παρακολούθηση αεροσκαφών πολιτικής και πολεμικής αεροπορίας, το περιστατικό αφορούσε στην πτήση ME242 της Middle East Airlines από ένα Airbus με 14 επιβάτες η οποία είχε ξεκινήσει από τη Μαδρίτη και είχε προορισμό τον Λίβανο.

Code Renegade set Greek authorities on alert following a relevant signal by the NATO air control center in Spain (CAOC Torrejón), to intercept a non-responsive civil aircraft Airbuss A321 with 145 passengers onboard that had taken off from Madrid and was bound for Beirut. pic.twitter.com/qwecsgpz0v

