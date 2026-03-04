Πόλεμος: Ανασύρθηκαν 87 σοροί από τη βύθιση της ιρανικής κορβέτας στον Ινδικό Ωκεανό

Συνολικά 87 σοροί ναυτών του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού ανασύρθηκαν μετά τη βύθιση πολεμικού πλοίου στον Ινδικό Ωκεανό στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, δήλωσαν αστυνομικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Σρι Λάνκα.

Άγκυρα: «Ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, πήγαινε στην Κύπρο και όχι στην Τουρκία»

Υποβρύχιο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού βύθισε με τορπίλη ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Οι έρευνες συνεχίζονται για 61 ναύτες του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού που εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι, πρόσθεσαν οι εκπρόσωποι του στρατού και της αστυνομίας.

Συνολικά 32 Ιρανοί ναύτες έχουν διασωθεί.

Το πλοίο επέστρεφε από άσκηση, στην οποία την είχε προσκαλέσει η Ινδία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



