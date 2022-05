Πόλεμος στην Ουκρανία: Αναφορές για νέο χτύπημα σε ρωσική φρεγάτα στη Μαύρη Θάλασσα

Πιο συγκεκριμένα, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα δηλώσεις βουλευτή από την Οδησσό αλλά και στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, κάνουν λόγο για χτύπημα στη ρωσική φρεγάτα.

Παρόλο που οι πληροφορίες και τα δεδομένα είναι ανεπιβεβαίωτα από επίσημες αρχές, εντούτοις τοπικό μέσο ενημέρωσης της Οδησσού μετέδωσε ότι μια πυρκαγιά σημειώθηκε στο πλοίο, που έπλεε κοντά στο Φιδονήσι, χθες βράδυ προς τα ξημερώματα της 6ης Μαΐου, με αποτέλεσμα σωστικά πλοία και πτητικά μέσα να σπεύσουν στην περιοχή.

Ακόμα αναφέρεται ότι η ρωσική φρεγάτα χτυπήθηκε από αντιπλοϊκό πύραυλο τύπου Neptune, ο ίδιος ακριβώς τύπος βλήματος που βύθισε το πυραυλοφόρο καταδρομικό Moskva. Ακόμα, πηγές ανοιχτής πληροφόρησης δείχνουν ότι ένα UAV τύπου RQ-4B Global Hawk της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έχει αναπτυχθεί κοντά στην περιοχή.

Σε πρόσφατη ανάρτηση στο Telegram, το μέσο ενημέρωσης Dumskaya αναφέρει ότι ανεπίσημες ρωσικές πηγές επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός «περιστατικού» στη φρεγάτα Admiral Makarov, η οποία όμως επιπλέει δίχως πρόβλημα. Πάντως αρκετοί αναλυτές έχουν τοποθετηθεί επί του θέματος, περιμένοντας νέες πληροφορίες για την επιβεβαίωση του περιστατικού. Δείτε σχετικά:

There are unconfirmed reports from Odessa saying that a Russian Krivak-class frigate is on fire in the Black Sea near the Snake Island after being hit by a Ukrainian Neptune missile.

Meanwhile, a U.S. Air Force RQ-4B Global Hawk is surveilling the region… pic.twitter.com/rGRYYged2t — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) May 6, 2022

#Ukraine's General Staff reported that #Russia has lost another ship. The MP from Odesa and local media outlets claim it is the Russian Navy patrol ship Admiral Makarov, an Admiral Grigorovich-class frigate.

Needs to be confirmed. pic.twitter.com/kj8HLJHPhj — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) May 6, 2022

It’s seeming more and more likely that the Claims about the Russian Frigate Admiral Makarov being stuck by Ukrainian Anti-Ship Missiles off the Coast of Odessa is True, multiple Rescue Ships and Aircraft are reportedly in the Area with U.S Surveillance Drones keeping eyes on it. pic.twitter.com/JTuAKr1VEd — OSINTdefender (@sentdefender) May 6, 2022

Ποια είναι η φρεγάτα Admiral Makarov

Σημειώνεται ότι η φρεγάτα έχει πάρει το όνομά της από τον πρώην Διοικητή του Ρωσικού Ναυτικού και Ωκεανογράφο, Stepan Makarov και συγκαταλέγεται στη σειρά Project 11356. Ζυγίζει 4.000 τόνους, έχει μήκος 124,8 μέτρα και μπορεί να φτάσει σε ταχύτητα 30 κόμβους.

Είναι εξοπλισμένη με πυραύλους Kalibr-NK, Shtil-1, Buk και άλλων βλημάτων για αεράμυνα, πυροβόλα όπλα τύπου A-190 των 100 χιλιοστών, τορπιλοσωλήνες των 533 χιλιοστών και μπορεί να φέρει ένα ελικόπτερο Kamov τύπου Ka-27.