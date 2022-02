Πόλεμος στην Ουκρανία: Έτρεξαν σε καταφύγια για να προστατευτούν οι πολίτες – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Στα καταφύγια τρέχουν οι Ουκρανοί πολίτες μετά την ανακοίνωση της ρωσικής εισβολής τα ξημερώματα της Πέμπτης. Η χώρα ζει δραματικές στιγμές και φοβισμένοι πολίτες ψάχνουν τρόπο να προστατευτούν από τις εκρήξεις και τους βομβαρδισμούς.

Έτσι, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν κόσμο να έχει μαζευτεί στα καταφύγια στο Χάρκοβο και το Κίεβο. Ανήσυχοι και φοβισμένοι περιμένουν τις εξελίξεις και προσπαθούν να παραμείνουν ασφαλείς.

Η Ρωσία εισέβαλλε στην Ουκρανία – Πολίτες εγκαταλείπουν το Κίεβο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑ

Raw footage from a Chinese student showing locals taking refuge in an air raid shelter in the Ukrainian city of Kharkiv. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/qWXPglEgqt

— CGTN (@CGTNOfficial) February 24, 2022