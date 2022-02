Η Ρωσία εισέβαλλε στην Ουκρανία – Τουλάχιστον 8 νεκροί από τους βομβαρδισμούς- ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑ

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εννέα τραυματιστεί από τον βομβαρδισμό των δυνάμεων της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων.

ΝΕΟΤΕΡΑ:

Ένας άνθρωπος είναι νεκρός και ένας τραυματίας στο Μπρόβαρι στην επαρχία του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας, λίγες ώρες μετά τη ρωσική εισβολή. Παράλληλα ανταποκριτής του Reuters δήλωσε ότι ακούστηκαν τέσσερις ακόμη εκρήξεις στην Μαριούπολη, στην ανατολική Ουκρανία.

Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσε λίγο αργότερα η ουκρανική αστυνομία κάνοντας λόγο για κατάληψη δύο χωριών στην περιοχή του Λουγκάνσκ.

Η πρεσβεία της Κίνας στην Ουκρανία συνέστησε σήμερα ως προληπτικό μέτρο στους πολίτες της στην Ουκρανία να μείνουν στα σπίτια τους, μετά τους βομβαρδισμούς ουκρανικών πόλεων και την ανάπτυξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στη χώρα.

 

Ο στρατός της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και έθεσε «εκτός λειτουργίας» αεροπορικές βάσεις της χώρας.

«Οι στρατιωτικές υποδομές των αεροπορικών βάσεων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας», επεσήμανε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Οι εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν καταστραφεί», πρόσθεσε.

Ουκρανία: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι κατέρριψε πέντε ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε στο ανατολικό τμήμα της χώρας πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο του στρατού της Ρωσίας, που συμμετείχαν στη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Κιέβου.

«Πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο καταρρίφθηκαν», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Explosions heard in the distance before sunrise in Kyiv, Ukraine.

LATEST: https://t.co/Hq3CVT4l2t pic.twitter.com/87ZNAV2uf5

— ABC News (@ABC) February 24, 2022