Πόλεμος στην Ουκρανία: Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν το Κίεβο – Έκλεισε ο εναέριος χώρος – BINTEO

Σκηνές αλλοφροσύνης στο Κίεβο μετά την ρωσική εισβολή, καθώς χιλιάδες πολίτες προσπαθούν να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα.

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης (24/02) ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε πολεμική επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην Ουκρανία, προκαλώντας πανικό στους αμάχους.

Η Ρωσία εισέβαλλε στην Ουκρανία – Πολίτες εγκαταλείπουν το Κίεβο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε ουρές χιλιομέτρων στους κεντρικούς δρόμους του Κιέβου με τις σειρήνες να ακούγονται διαρκώς.

Δείτε την εικόνα από το μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων:

An aerial view of the traffic leaving Kyiv pic.twitter.com/m4DEt5UXIk

Civilians exodus from Kiev, Ukraine as the country is being targeted by Russian forces.#Russia #Ukraine #WorldWar3 #Kiev pic.twitter.com/gV7gFXHxb8

— WORLD WAR 3 – RUSSIA vs Ukraine #2022 (@WW32022) February 24, 2022