Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μαριούπολη δεν έχει πέσει – Ρουκέτα δίπλα σε πεζή στο Χάρκοβο – ΒΙΝΤΕΟ

Oι ουκρανικές δυνάμεις στη Μαριούπολη δεν έχουν παραδοθεί στον ρωσικό στρατό, δήλωσε σήμερα στο ABC ο πρωθυπουργός της χώρας, ενώ μαίνεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός, Ντένις Σμίχαλ, τόνισε ότι οι εναπομείνασες ουκρανικές δυνάμεις στην νότια πόλη-λιμάνι Μαριούπολη εξακολουθούν να μάχονται αψηφώντας τη ρωσική απαίτηση να παραδοθούν.

«Όχι, η πόλη δεν έχει πέσει. Οι στρατιωτικές μας δυνάμεις, οι στρατιώτες μας εξακολουθούν να είναι εκεί. Θα αγωνιστούν μέχρι τέλους. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, εξακολουθούν να βρίσκονται στη Μαριούπολη», δήλωσε ο Σμίχαλ στην εκπομπή “This Week” του ABC και πρόσθεσε πως Ουκρανοί στρατιώτες εξακολουθούν να έχουν υπό τον έλεγχό τους ορισμένα τμήματα της πόλης.

Asked by @GStephanopoulos about reports that Putin believes he is winning the war, Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal notes that no major city has fallen.

“We have battle in the Donbas region right now but we do not have intention to surrender.” https://t.co/sW8Nk83ytU pic.twitter.com/JRo8NRnMrS

— ABC News Politics (@ABCPolitics) April 17, 2022