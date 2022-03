Πόλεμος στην Ουκρανία: Η στιγμή που ο Ζελένσκι μαθαίνει ότι η Ρωσία βομβαρδίζει τον πύργο στο Κίεβο – BINTEO

Οι εικόνες έκαναν τον γύρο του κόσμου, με τις ρωσικές δυνάμεις να εκτοξεύουν πυραύλους πλέον και μέσα στον αστικό ιστό και συγκεκριμένα έναν τηλεοπτικό πύργο στο Κίεβο, προκαλώντας τη διακοπή της εκπομπής καναλιών, όπως ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους πέντε άτομα.

Εκείνη τη στιγμή, ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδινε τηλεοπτική συνέντευξη και μετά το τέλος της, συνεργάτες του τον ενημέρωσαν για τον βομβαρδισμό της περιοχής.

Ο ίδιος σχολίασε μόνο «αυτή είναι η Ρωσία. Τα συγχαρητήριά μου». Νωρίτερα, είχε πει πως από την αρχή του πολέμου, έχει μιλήσει με την οικογένειά του μόνο μια φορά.

“Work and sleep, that’s it.”

Ukraine’s president Volodymyr Zelenskyy says he has only seen his family once since Russia invaded his country a week ago.

A Russian missile had just struck a TV tower by the Babyn Yar Holocaust memorial site in Kyiv as he spoke to reporters. pic.twitter.com/gSGJgkTTh5

— Channel 4 News (@Channel4News) March 2, 2022