Πόλεμος στην Ουκρανία: Η στιγμή της έκρηξης σε πολυκατοικία που σκότωσε 15 άτομα – ΒΙΝΤΕΟ

Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική επίθεση με πύραυλο σε πολυκατοικία στην πόλη Τσασίβ Γιαρ, στην περιοχή του Ντόνετσκ. Η επίθεση έγινε με ρωσικές ρουκέτες Uragan, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

The moment of the arrival of a Russian rocket into a high-rise building in the city of Chasiv Yar, Donetsk region. pic.twitter.com/0lPLq8pyzs

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 10, 2022